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Ваши комнатные растения погибнут зимой, если вы не сделаете одну вещь

Среда 22 ноября 2023 16:50
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Ваши комнатные растения погибнут зимой, если вы не сделаете одну вещь Фото: Комнтаные растения нуждаются в уходе зимой (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Комнатные растения, требующие минимального ухода, могут пострадать в холодные месяцы, будь то корневая гниль из-за чрезмерного полива, недостатка солнечного света или неправильных температур и сухого воздуха от радиаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Что нужно сделать с растениями перед зимой

Следует помнить одну простую вещь, чтобы дать вашим растениям наилучшие шансы на выживание.

"Хотя отопление сохраняет нам тепло и уют, оно может нанести вред нашим драгоценным комнатным растениям", - рассказал эксперт Крис Боннетт.

Сухой, нагретый воздух может высушить ваши растения.

"Это не значит, что вам следует избегать использования отопления, просто важно быть более бдительным в уходе за растениями и создать комфортную среду для комнатных растений, чтобы они могли процветать зимой", - отметил эксперт по саду.

Вам нужно найти места в доме, где растения будут находиться вдали от источников тепла, но при этом сохранять безопасное расстояние от окон, чтобы защитить их от холодных сквозняков.

В этом поможет увлажнитель воздуха или перенос растений в ванную, когда вы принимаете горячую ванну или душ.

Это советы Криса, которые помогут вашим растениям лучше перезимовать.

Важные советы по уходу за растениями

Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте, когда верхний слой высыхает.

Отопление в помещении может высушить растения и почву быстрее, чем обычно. Держите растения подальше от холодных сквозняков из окон или дверей, так как это нанесет вред здоровью вашего растения.

Ранее мы писали о важном моменте по уходу за комнатными растениями зимой.

Кстати, никогда не делайте этого с орхидеями зимой, иначе они погибнут.

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