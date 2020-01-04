Ваше время пришло: знаки Зодиака, которые добьются успеха в 2020 году

Гороскоп на 2020 год говорит о том, что год Белой Металлической Крысы станет очень успешным для многих людей. Этот год принесет множество испытаний, а вместе с ними – кардинальные изменения практически во всех аспектах жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым 2020 год принесет успех сразу в нескольких сферах жизни.

Овны

Звезды предсказывают большой энергетический потенциал, который даст мощный толчок для покорения всех вершин. Возможны переезды или новая должность. Одинокие Овны встретят свою судьбу, а те, кто не мог принять решение – получат ответы на все свои вопросы.

Тельцы

У представителей этого знака будет яркий и насыщенный год, который даст возможность стабилизировать работу, семью и отдых. Ближе к осени возможны кардинальные перемены в личной жизни.

Раки

Белая Металлическая Крыса принесет Ракам благополучный год. Летом стоит запланировать отдых на море. С близкими в отношениях будет полная гармония, а на работе ожидают приятные сюрпризы. Стоит уделить внимание родителям и собственному развитию.

Дева

Год будет очень успешным и энергичным во всех аспектах. В июне возможен служебный роман, а в августе интересное знакомство, которое даст старт новым начинаниям. В декабре возможен переезд в собственное жилье.

Водолей

Водолеям звезды сулят успех во всех сферах – от карьерного роста до личных отношений. Год принесет много опыта, обучения и новые интересные проекты. Для того, чтобы добиться любви своего избранника, астрологи рекомендуют руководствоваться голосом сердца, а не головы.