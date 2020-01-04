Ваш час прийшов: знаки Зодіаку, які доб'ються успіху у 2020 році

Гороскоп на 2020 рік говорить про те, що рік Білого Металевого Щура стане дуже успішним для багатьох людей. Цей рік принесе безліч випробувань, а разом з ними – кардинальні зміни практично у всіх аспектах життя.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким 2020 рік принесе успіх відразу в декількох сферах життя.

Овни

Зірки пророкують великий енергетичний потенціал, який дасть потужний поштовх для підкорення всіх вершин. Можливі переїзди або нова посада. Самотні Овни зустрінуть свою долю, а ті, хто не міг прийняти рішення – отримають відповіді на всі свої питання.

Тельці

У представників цього знака буде яскравий і насичений рік, який дасть можливість стабілізувати роботу, сім'ю та відпочинок. Ближче до осені можливі кардинальні зміни в особистому житті.

Раки

Білий Металевий Щур принесе Ракам благополучний рік. Влітку варто запланувати відпочинок на морі. З близькими у відносинах буде повна гармонія, а на роботі очікують приємні сюрпризи. Варто приділити увагу батькам та власному розвитку.

Діва

Рік буде дуже успішним і енергійним у всіх аспектах. В червні можливий службовий роман, а в серпні цікаве знайомство, яке дасть старт новим починанням. В грудні можливий переїзд у власне житло.

Водолій

Водоліям зірки обіцяють успіх у всіх сферах – від кар'єрного зросту до особистих відносин. Рік принесе багато досвіду, навчання і нові цікаві проекти. Для того, щоб домогтися любові свого обранця, астрологи рекомендують керуватися голосом серця, а не голови.