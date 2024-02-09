Ваша мова кохання розповість, чого вам не вистачало в дитинстві

За словами Гері Чепмена, існує п'ять мов кохання: слова підтвердження, приємні моменти, подарунки, надані послуги, фізичний дотик. Ця мова кохання виявляється у романтичних, дружніх чи сімейних стосунках.

"Якщо ми хочемо ефективно спілкуватися з людьми інших культур, ми повинні вивчити їхню мову. Те саме й у сфері кохання. Мова вашого сентиментального кохання та мови вашого партнера може відрізнятися так само як китайська від французької", - запевняє він у своїй книзі "П'ять мов кохання".

І цілком можливо, що наші відносини у дитинстві впливають на наше спілкування у коханні.

На думку Гері Чепмена, знання своєї мови кохання та мови вашого партнера покращить стосунки. Відповідно до цієї теорії, партнери могли б, таким чином, краще реагувати на потреби один одного та бачити свої потреби більш задоволеними.

Проте, на його думку, використання тієї ж мови кохання, як і ваш партнер, буде ефективним способом забезпечити задоволення в парі. Що, якщо мова кохання була не стільки способом покращити наші романтичні стосунки, скільки способом краще впізнати себе?

У будь-якому разі саме про це запитує психотерапевт Боббі Бенкс.

"Мови кохання часто говорять нам, як ми хочемо, щоб нас любили та отримували кохання, але мені цікаво, чи можуть вони також розповісти нам, чого нам не вистачало в дитинстві", - стверджує вона.

Надихаючі слова: ця мова може відображати відсутність визнання, компліментів та відчуття недостатності через велику критику в дитинстві.

Якісні моменти: нестача уваги, почуття самотності, відчуття себе невидимим, не поміченим та не почутим можуть вплинути на потребу ділитися дорогоцінними моментами з близькими людьми у дорослому віці.

Надані послуги: люди, які цінують послуги, можливо, повинні були бути незалежними від раннього віку, піклуватися про інших або нести відповідальність.

Фізичний дотик: ця мова кохання може супроводжувати відсутність прихильності та дискомфорт при певних жестах у дитинстві.

Подарунки: Дітям, які відчувають, що про них не думають і не помічають, і котрі ніколи не отримували значних подарунків, можливо, потрібні матеріальні речі, щоб відчувати любов до інших.