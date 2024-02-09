Ваш язык любви расскажет, чего вам не хватало в детстве

По словам Гэри Чепмена, существует пять языков любви: слова подтверждения, приятные моменты, подарки, оказанные услуги, физическое прикосновение. Этот язык любви выражается в романтических, дружеских или семейных отношениях.

"Если мы хотим эффективно общаться с людьми других культур, мы должны выучить их язык. То же самое и в сфере любви. Язык вашей сентиментальной любви и языка вашего партнера может отличаться так же, как китайский от французского", - уверяет он в своей книге "Пять языков любви".

И вполне возможно, что наши отношения в детстве влияют на наше общение в любви.

По мнению Гэри Чепмена, знание своего языка любви и языка вашего партнера улучшит отношения. Согласно этой теории, партнеры могли бы, таким образом, лучше реагировать на потребности друг друга и видеть свои потребности более удовлетворенными.

Тем не менее по его мнению, использование того же языка любви, что и ваш партнер, будет эффективным способом обеспечить удовлетворение в паре. Что, если язык любви был не столько способом улучшить наши романтические отношения, сколько способом лучше узнать себя?

В любом случае именно об этом спрашивает психотерапевт Бобби Бэнкс.

"Языки любви часто говорят нам, как мы хотим, чтобы нас любили и получали любовь, но мне интересно, могут ли они также рассказать нам, чего нам не хватало в детстве", - утверждает она.

Вдохновляющие слова: этот язык может отражать отсутствие признания, комплиментов и ощущение недостаточности из-за обильной критики в детстве.

Качественные моменты: недостаток внимания, чувство одиночества, ощущение себя невидимым, не замеченным и не услышанным могут повлиять на потребность делиться драгоценными моментами с близкими людьми во взрослом возрасте.

Оказанные услуги: люди, ценящие услуги, возможно, должны были быть независимыми с самого раннего возраста, заботиться о других или нести ответственность.

Физическое прикосновение: этот язык любви может сопровождать отсутствие привязанности и дискомфорт при определенных жестах в детстве.

Подарки: Детям, которые чувствуют, что о них не думают и не замечают, и которые никогда не получали значимых подарков, возможно, нужны материальные вещи, чтобы чувствовать любовь к другим.