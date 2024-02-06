"Ваша карта заблокована". У мережі шириться фейк про мобілізацію

В чому полягає фейк

Так, в мережі намагаються довести українцям, якщо військовозобов'язаний не зявився в ТЦК - то його банківська картка заблокована. Це є неправдою.

Зазначимо, що банківські рахунки можуть блокуватися автоматично через несплату штрафу, а ніяк не на основі звернень ТЦК.

"Поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення", - сказано у повідомленні.

Звідки "ноги ростуть"

Річ у тому, що днями в Раду подали оновлений Законопроект про мобілізацію, який зараз розглядається, але ще не прийнятий.

В документі пропонують, якщо громадянин не з'явиться до ТЦК і після вимоги, військкомат матиме право звернутися до суду, щоб той вжив щодо порушника заходи впливу, - зокрема: тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, тимчасове обмеження праві керування транспортними засобами та арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.