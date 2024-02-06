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"Ваша карта заблокирована". В сети распространяется фейк о мобилизации

Украинцев пугают фейком о мобилизации (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается и в настоящее время в сети появляется много фейков о ней.

Об одной из недостоверных информаций, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр противодействия информации.

В чем состоит фейк

Так, в сети пытаются доказать украинцам, если военнообязанный не явился в ТЦК – то его банковская карта заблокирована. Это неправда.

Отметим, что банковские счета могут блокироваться автоматически из-за неуплаты штрафа, а никак не на основе обращений ТЦК.

"Распространяя такую ложь, российские пропагандисты пытаются посеять панические настроения среди населения", - говорится в сообщении.

Откуда "ноги растут"

Дело в том, что на днях в Раду подали обновленный законопроект о мобилизации, который сейчас рассматривается, но еще не принят.

В документе предлагают, если гражданин не явится в ТЦК и после требования, военкомат будет иметь право обратиться в суд, чтобы тот принял по отношению к нарушителю меры воздействия, - в частности: временное ограничение в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение права управления транспортными средствами и арест на средства и другие ценности, которые находятся на счетах и хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.

 

Ранее мы сообщали, почему нельзя выбрасывать повестки.

Читайте также, когда могут принять новый закон о мобилизации.

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фейкиповісткиМобилизация в Украине