"Врач" обманул бабушку на огромные деньги: как работает схема

Как работает схема

Так, в полицию позвонила киевлянка и сообщила, что в квартире на улице Питерской, что находится в Соломенском районе неизвестный мошенническим путем завладел ее банковской картой и снял 15 000 гривен.

По словам начальника Соломенского управления полиции Ивана Жука, правоохранители пообщались с 69-летней потерпевшей и выяснили, что злоумышленник обманул ее по схеме "ваш родственник попал в беду".

Поэтому сперва к женщине с незнакомого номера позвонила якобы дочь и сообщила, что попала в больницу и ей необходимы деньги. Пенсионерка сказала, что наличных у нее нет, но есть банковская карточка с деньгами на счету.

"Через некоторое время к киевлянке приехал якобы врач, которому она передала банковскую карточку с паролем. Лишь после того, как женщина связалась со своей настоящей дочкой, которая заверила, что у нее все в порядке, она поняла, что ее обманули", - рассказал Жук.

"Врач" выманил у киевлянки деньги (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Уже на следующий день возле дома на улице Донецкой оперативники заметили мужчину, похожего по описанию и задержали. Как вещественное доказательство, у "врача" изъяли мобильный телефон и направили на экспертизу.

Что "светит" мошеннику

Мошенником оказался 42-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. К тому же он должен находиться под круглосуточным домашним арестом по месту регистрации в Запорожской области.

Часть украденных денег злоумышленник потратил на собственные нужды, а часть перевел сообщникам. На него открыли уголовное производство по статье — мошенничество. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к преступлению.