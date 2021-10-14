"Лікар" обдурив бабусю на шалені гроші: як працює схема

У Києві чоловік під виглядом лікаря зняв з рахунку банківської картки жінки 15 000 гривень для доньки, яка нібито потрапила до медичного закладу. Зловмисника правоохоронці затримали.
Про це повідомляє поліція Києва.
Так, до поліції зателефонувала киянка та повідомила, що у квартирі на вулиці Пітерській, що знаходиться у Солом’янському районі невідомий шахрайським шляхом заволодів її банківською карткою та зняв 15 000 гривень.
За словами начальника Солом’янського управління поліції Івана Жука, правоохоронці поспілкувалися з 69-річною потерпілою та з`ясували, що зловмисник ошукав її за схемою "ваш родич потрапив у біду".
Тому спершу до жінки з незнайомого номеру зателефонувала нібито донька та повідомила, що потрапила до лікарні та їй необхідні гроші. Пенсіонерка сказала, що готівки у неї немає, але є банківська картка з грошима на рахунку.
"Через деякий час до киянки приїхав нібито лікар, якому вона передала банківську картку з паролем. Лише після того, як жінка зв’язалася зі своєю справжньою донькою, яка запевнила, що у неї все гаразд, вона зрозуміла, що її обманули", - розповів Жук.
Вже наступного дня біля будинку на вулиці Донецькій оперативники помітили чоловіка, схожого за описом та затримали. Як речовий доказ, у "лікаря" вилучили мобільний телефон та направили на експертизу.
Шахраєм виявився 42-річний чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності через аналогічні злочини. До того ж він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом за місцем реєстрації у Запорізькій області.
Частину вкрадених грошей зловмисник витратив на власні потреби, а частину переказав спільникам. На нього відкрили кримінальне провадження за статтею — шахрайство. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до злочину.
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