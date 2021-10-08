Украинец отдал более 50 тысяч за вымышленный квадроцикл: как работает схема мошенников
Мошенница из Никополя Днепропетровской области выманила у мужчины 57 тысяч гривен. В частности, она разместила объявление в интернете о продаже вымышленного квадроцикла по предоплате.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Как работает схема
Так, правоохранители в квартире злоумышленницы провели обыски и нашли деньги, банковские карты, сімкартки, роутер и другие доказательства мошенничества.
Женщина разместила объявление в интернете, что якобы продает квадроцикл за 57 тысяч гривен. К ней обратился мужчина, от которого она выманила деньги наперед. Клиент взамен свой товар не получил.
В мобильном обнаружили информацию о еще одном обмане в интернете. Женщина получила 2 тысячи гривен за якобы продажу дров на сайте.
Сейчас ей сообщено подозрение по статье "мошенничество". Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Мошенница выманила деньги у мужа за вымышленный квадроцикл (фото: hk.npu.gov.ua)
Как не стать жертвой мошенников
Мошенничество в интернете приобретает все большие масштабы, мошенники постоянно придумывают все новые схемы для выкачивания денег из пользователей.
Стоит помнить основное правило покупок в интернете - предоплату товара можно вносить только проверенным продавцам, если же продавец вам не известен, оплачивайте товар только после получения!
Поэтому чтобы не стать жертвой мошенников в сети Интернет, нужно:
- быть очень внимательными и следить за тем, чтобы ваших личных данных не было в открытом доступе;
- принимая обновления на смартфон, никогда не вводите данные своей карты. Если программа запрашивает такую информацию, сразу блокируйте ее;
- лучше всего не оставлять свой номер в сети, а предоставлять его в личной переписке;
- периодически менять ПИН-код банковской карты. Помните, что рассчитываясь картой в любом заведении, ваш ПИН-код может фиксировать камера наблюдения;
- всегда игнорируйте звонки и SMS с просьбой куда-то перезвонить или оплатить отправку вашего выигрыша. Это надежный способ не стать жертвой схемы мошенников;
- проводите платежи в интернете только через авторитетные сайты. Не рискуйте оплачивать счета на незнакомых ресурсах, тем более если комиссия подозрительно низкая
Ранее мы сообщали, на какие схемы наталкивались украинцы в интернет-мошенничестве.
Также мы писали, что в Виннице мошенники воровали со счетов по 6 млн гривен ежемесячно.