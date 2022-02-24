Ваша армия пришла забрать наш дом: Антон Птушкин обратился к россиянам

Антон рассказал, что он находится в Киеве вместе со своей мамой, которая в 2014 году уже уезжала из Луганска, куда пришли российские оккупанты . Птушкин сказал, что сейчас им некуда ехать.

"Да и нет нужды, потому что это мой дом. Это моя страна. Я уверен, что российская часть аудитории, которой у меня много, она все и так знает. Однако я обязан сказать, что Украина - суверенное государство, это страна, которая никогда не нападала на Россию", - заявил блогер.

Он призвал россиян не верить тому, что им говорят по ТВ и в РосСМИ - идет настоящая война с погибшими.

"А сегодня Россия объявила нам войну. Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция, но это настоящая война. Вам будут говорить, что объекты, которые будет поражать российская армия, это исключительно военные объекты - это тоже неправда, потому что "грады" уже прилетают в жилые дома, уже гибнут мирные жители, гибнут солдаты с обеих сторон", - отметил Антон.

Он призвал жителей РФ выступить против войны, ведь она касается всех.

"То, что сейчас происходит - это хаос, это реально 41-й год, только мы поменялись местами, потому что мы дома, а российская армия пришла, чтобы у нас этот дом забрать. Поэтому, россияне - я призываю вас выступить против этой войны. Если вы думаете, что она вас не касается - вы ошибаетесь, она коснется абсолютно всех", - обратился Птушкин.

Блогер добавил, что верит в лучшее, хоть ему и страшно.

"Находясь в Киеве, находясь в Украине - очень сложно переживать эту ситуацию. Если вы думаете, что это не страшно - это очень страшно. Я верю в лучшее и надеюсь, что мы еще с вами когда-нибудь увидимся", - заключил он.