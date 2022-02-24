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Ваша армія прийшла забрати наш дім: Антон Птушкін звернувся до росіян

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Четвер 24 лютого 2022 18:49
Ваша армія прийшла забрати наш дім: Антон Птушкін звернувся до росіян Фото: Антон Птушкін звернувся до росіян (instagram.com/ptuxerman)
Автор: Марина Настевич

Популярний український мандрівник і тревел-блогер Антон Птушкін записав звернення до своєї російської аудиторії.

Відео він виклав на своїй сторінці в Instagram.

Антон розповів, що він знаходиться в Києві разом зі своєю мамою, яка у 2014 році вже їхала з Луганська, куди прийшли російські окупант. Птушкін сказав, що зараз їм нікуди їхати.

"Та й немає потреби, тому що це мій дім. Це моя країна. Я впевнений, що російська частина аудиторії, якої у мене багато, вона все і так знає. Однак я зобов'язаний сказати, що Україна - суверенна держава, це країна, яка ніколи не нападала на Росію", - заявив блогер.

Він закликав росіян не вірити тому, що їм говорять по ТБ і в росЗМІ - йде справжня війна із загиблими.

"А сьогодні Росія оголосила нам війну. Вам, звичайно, можуть говорити, що це військова операція, але це справжня війна. Вам будуть говорити, що об'єкти, які буде вражати російська армія, це виключно військові об'єкти - це теж неправда, тому що "Гради" вже прилітають в житлові будинки, вже гинуть мирні жителі, гинуть солдати з обох сторін", - зазначив Антон.

Він закликав жителів РФ виступити проти війни, адже вона стосується всіх.

"Те, що зараз відбувається - це хаос, це реально 41-й рік, тільки ми помінялися місцями, тому що ми вдома, а російська армія прийшла, щоб у нас цей дім забрати. Тому, росіяни - я закликаю вас виступити проти цієї війни. Якщо ви думаєте, що вона вас не стосується - ви помиляєтеся, вона торкнеться абсолютно всіх", - звернувся Птушкін.

Блогер додав, що вірить у краще, хоч йому і страшно.

"Перебуваючи в Києві, перебуваючи в Україні - дуже складно переживати цю ситуацію. Якщо ви думаєте, що це не страшно - це дуже страшно. Я вірю в краще і сподіваюся, що ми ще з вами коли-небудь побачимося", - підсумував він.

Раніше ми писали, що Настя Каменських, Дорн та інші українські зірки звернулися до росіян із закликом не мовчати і зупинити катастрофу.

Також повідомлялося, що Шон Пенн приїхав в Україну, щоб зняти агресію Росії.

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