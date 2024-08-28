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"Вас хочуть розвести на гроші": тренер розповів всю правду про популярну дієту

Середа 28 серпня 2024 10:53
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"Вас хочуть розвести на гроші": тренер розповів всю правду про популярну дієту Тренер розповів всю правду про детокс дієту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юрій Попко

Детокс - очищення організму від шлаків і токсинів у домашніх умовах. В організмі сучасної людини накопичується безліч шкідливих речовин. Шлаки і токсини порушують роботу органів і засмічують кровоносну систему.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

Що включає у себе детокс дієта

Споживання або виключення певних продуктів, голодування, вживання лише соків, смузі, додавання БАДів, трав, очищення товстої кишки за допомогою клізм, зменшення споживання цукру, продуктів з барвниками, консервантами, мінімізувати солене, кинути палити, зменшити кількість алкоголю в раціоні, зайнятись спортом та вечеря за три години до сну.

Детокс - це природний процес самоочищення організму від токсинів та продуктів метаболізму. У процесі детоксикації залучаються майже всі органи: шкіра, нирки, легені, ШКТ та печінка.

Тобто це все відбувається з людьми кожен день 24/7 безкоштовно.

Детоксикація - це метаболічний процес, який використовує організм для перетворення і виведення токсинів.

"Наш організм не дурний, в ньому є механізм самозахисту, який нейтралізує токсини та перетворює їх у розчинні і безпечні побічні продукти, які потім виводяться", - йдеться у повідомленні.

Вся правда

Тренер зазначив, що основний орган, який відповідає за детоксикацію - це печінка. Система детоксикації або біотрансформації ксенобіотиків включає 2 етапи: фазу біоактивації і конʼюгації.

﻿1 фаза - це окислення, відновлення, гідроксилювання і гідроліз ксенобіотиків до проміжних метаболітів.

﻿2 фаза - конʼюгація, метилювання, сульфатація, ацетилювання і глюкуронізація проміжних продуктів до кінцевих розчинних продуктів.

Протокол лікування - це інструкція для лікаря, документ, в якому зібрані настанови для лікування конкретної хвороби.

Важливо знати, що ні у ВООЗ, ні на сайті міжнародної класифікації хвороб немає такої недуги, як "зашлакованість організму", як і немає ніяких шлаків з переліченими токсинами, які виводяться методом чисток чи детоксу.

"Вас просто хочуть розвести на гроші, наш організм сам чудово себе очищає, а найкращий детокс і очистка - це фільтрація того, що кладете до рота, мінімізуйте у своєму раціоні цукор, сіль, продукти глікації, алкоголь, смажене, не переїдайте, більше рухайтесь і таким чином печінка та інші органи будуть мати менше роботи та ви будете почувати себе чудово і енергійно", - йдеться у повідомленні.

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