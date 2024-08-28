"Вас хотят развести на деньги": тренер рассказал всю правду о популярной диете

Детокс - очищение организма от шлаков и токсинов в домашних условиях. В организме современного человека скапливается множество вредных веществ. Шлак и токсины нарушают работу органов и засоряют кровеносную систему.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попка.

Что включает в себя детокс диета

Потребление или исключение определенных продуктов, голодание, употребление только соков, смузи, добавление БАДов, трав, очищение толстой кишки с помощью клизм, уменьшение потребления сахара, продуктов с красителями, консервантами, минимизировать соленое, бросить курить, уменьшить количество алкоголя в рационе, заняться спортом и ужин за три часа до сна.

Детокс - это естественный процесс самоочищения организма от токсинов и продуктов метаболизма. В процессе детоксикации привлекаются почти все органы: кожа, почки, легкие, ЖКТ и печень.

То есть это все происходит с людьми каждый день 24/7 бесплатно.

Детоксикация - это метаболический процесс, использующий организм для превращения и выведения токсинов.

"Наш организм не глуп, в нем есть механизм самозащиты, который нейтрализует токсины и превращает их в растворимые и безопасные побочные продукты, которые затем выводятся", - говорится в сообщении.

Вся правда

Тренер отметил, что основной орган, отвечающий за детоксикацию - это печень. Система детоксикации или биотрансформации ксенобиотиков включает 2 этапа: фазу биоактивации и конъюгации.

﻿1 фаза - это окисление, восстановление, гидроксилирование и гидролиз ксенобиотиков до промежуточных метаболитов.

﻿2 фаза - конъюгация, метилирование, сульфатация, ацетилирование и глюкуронизация промежуточных продуктов к конечным растворимым продуктам.

Протокол лечения - это инструкция для врача, документ, в котором собраны наставления для лечения конкретной болезни.

Важно знать, что ни у ВОЗ, ни на сайте международной классификации болезней нет такой болезни, как "зашлакованность организма", как и нет никаких шлаков с перечисленными токсинами, которые выводятся методом чисток или детоксикации.

"Вас просто хотят развести на деньги, наш организм сам прекрасно себя очищает, а лучший детокс и очистка - это фильтрация того, что кладете в рот, минимизируйте в своем рационе сахар, соль, продукты гликации, алкоголь, жареное, не переедайте, больше двигайтесь и таким образом, печень и другие органы будут иметь меньше работы и вы будете чувствовать себя прекрасно и энергично", - говорится в сообщении.