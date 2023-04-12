Вартість впала на 17%: в Україні подешевшав популярний овоч
В Україні з початку поточного тижня відпускні ціни на столові буряки на ринку знизилися в середньому на 17%. Зараз ціна варіюється в діапазоні 4-6 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.
Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.
Чому знизилась ціна
За словами експертів, йти на такі цінові коригування українські виробники змушені навіть в умовах стрімкого скорочення якісної продукції.
Причиною такої цінової ситуації є стриманий попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується.
Згідно з підрахунками експертів, столові буряки в Україні вже коштують у середньому в 1,6 раза дешевше, ніж у першій половині квітня 2022 року.
Зазвичай ціни на ранні овочі щороку підвищуються навесні. Цьому сприяють втрачені 30% територій, де в тому числі вирощувались тепличні овочі.
Зараз помідори їдуть переважно з Ізраїлю та Іспанії. При цьому Туреччина обмежила експорт помідорів через землетрус, тому все це впливає на ціну.
До того ж щороку ціни на деякі продукти традиційно зростають.
Які ціни на овочі
За даними сайту "Мінфін", ціни на овочі у популярних українських супермаркетах такі:
- цибуля зелена - 47,11 грн/кг;
- капуста молода - 63,40 грн/кг;
- картопля - 9,63 грн/кг;
- цибуля біла - 88,90 грн/кг;
- цибуля ріпчаста - 56,80 грн/кг;
- морква - 49,26 грн/кг;
- огірки - 199 грн/кг;
- помідори - 81,20 грн/кг;
- буряк - 9,61 грн/кг;
- часник - 112,16 грн/кг;
- часник молодий - 99,13 грн/кг.
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