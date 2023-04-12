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Вартість впала на 17%: в Україні подешевшав популярний овоч

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Середа 12 квітня 2023 21:26
Вартість впала на 17%: в Україні подешевшав популярний овоч Ціни на буряк знизились (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні з початку поточного тижня відпускні ціни на столові буряки на ринку знизилися в середньому на 17%. Зараз ціна варіюється в діапазоні 4-6 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Чому знизилась ціна

За словами експертів, йти на такі цінові коригування українські виробники змушені навіть в умовах стрімкого скорочення якісної продукції.

Причиною такої цінової ситуації є стриманий попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується.

Згідно з підрахунками експертів, столові буряки в Україні вже коштують у середньому в 1,6 раза дешевше, ніж у першій половині квітня 2022 року.

Зазвичай ціни на ранні овочі щороку підвищуються навесні. Цьому сприяють втрачені 30% територій, де в тому числі вирощувались тепличні овочі.

Зараз помідори їдуть переважно з Ізраїлю та Іспанії. При цьому Туреччина обмежила експорт помідорів через землетрус, тому все це впливає на ціну.

До того ж щороку ціни на деякі продукти традиційно зростають.

Які ціни на овочі

За даними сайту "Мінфін", ціни на овочі у популярних українських супермаркетах такі:

  • цибуля зелена - 47,11 грн/кг;
  • капуста молода - 63,40 грн/кг;
  • картопля - 9,63 грн/кг;
  • цибуля біла - 88,90 грн/кг;
  • цибуля ріпчаста - 56,80 грн/кг;
  • морква - 49,26 грн/кг;
  • огірки - 199 грн/кг;
  • помідори - 81,20 грн/кг;
  • буряк - 9,61 грн/кг;
  • часник - 112,16 грн/кг;
  • часник молодий - 99,13 грн/кг.

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Також ми писали, коли на українському ринку подешевшає цибуля.

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