Стоимость упала на 17%: в Украине подешевел популярный овощ
В Украине с начала текущей недели отпускные цены на столовую свеклу на рынке снизились в среднем на 17%. Сейчас цена варьируется в диапазоне 4-6 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Почему снизилась цена
По словам экспертов, идти на такие ценовые коррекции украинские производители вынуждены даже в условиях стремительного сокращения качественной продукции.
Причиной такой ценовой ситуации есть сдержанный спрос на столовую свеклу, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.
Согласно подсчетам экспертов, столовая свекла в Украине уже стоит в среднем в 1,6 раза дешевле, чем в первой половине апреля 2022 года.
Как правило, цены на ранние овощи ежегодно повышаются весной. Этому способствуют утраченные 30% территорий, где в том числе выращивались тепличные овощи.
Сейчас помидоры едут преимущественно из Израиля и Испании. При этом Турция ограничила экспорт помидоров из-за землетрясения, потому все это влияет на цену.
К тому же, ежегодно цены на некоторые продукты традиционно растут.
Какие цены на овощи
По данным сайта "Минфин", цены на овощи в популярных украинских супермаркетах таковы:
- лук зеленый - 47,11 грн/кг;
- капуста молодая - 63,40 грн/кг;
- картофель - 9,63 грн/кг;
- лук белый - 88,90 грн/кг;
- лук репчатый - 56,80 грн/кг;
- морковь - 49,26 грн/кг;
- огурцы - 199 грн/кг;
- помидоры - 81,20 грн/кг;
- свекла - 9,61 грн/кг;
- чеснок - 112,16 грн/кг;
- чеснок молодой - 99,13 грн/кг.
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