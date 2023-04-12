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Стоимость упала на 17%: в Украине подешевел популярный овощ

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Среда 12 апреля 2023 21:26
Стоимость упала на 17%: в Украине подешевел популярный овощ Цены на свеклу снизились (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине с начала текущей недели отпускные цены на столовую свеклу на рынке снизились в среднем на 17%. Сейчас цена варьируется в диапазоне 4-6 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Почему снизилась цена

По словам экспертов, идти на такие ценовые коррекции украинские производители вынуждены даже в условиях стремительного сокращения качественной продукции.

Причиной такой ценовой ситуации есть сдержанный спрос на столовую свеклу, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.

Согласно подсчетам экспертов, столовая свекла в Украине уже стоит в среднем в 1,6 раза дешевле, чем в первой половине апреля 2022 года.

Как правило, цены на ранние овощи ежегодно повышаются весной. Этому способствуют утраченные 30% территорий, где в том числе выращивались тепличные овощи.

Сейчас помидоры едут преимущественно из Израиля и Испании. При этом Турция ограничила экспорт помидоров из-за землетрясения, потому все это влияет на цену.

К тому же, ежегодно цены на некоторые продукты традиционно растут.

Какие цены на овощи

По данным сайта "Минфин", цены на овощи в популярных украинских супермаркетах таковы:

  • лук зеленый - 47,11 грн/кг;
  • капуста молодая - 63,40 грн/кг;
  • картофель - 9,63 грн/кг;
  • лук белый - 88,90 грн/кг;
  • лук репчатый - 56,80 грн/кг;
  • морковь - 49,26 грн/кг;
  • огурцы - 199 грн/кг;
  • помидоры - 81,20 грн/кг;
  • свекла - 9,61 грн/кг;
  • чеснок - 112,16 грн/кг;
  • чеснок молодой - 99,13 грн/кг.

Ранее мы сообщали, во сколько обойдется пасхальная корзина в 2023 году.

Также мы писали, когда на украинском рынке подешевеет лук.

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