Вартість утеплення будинку 2025. Скільки коштує пінополістирол, інші матеріали і робота

Найбільш ефективним способом скорочення втрат тепла є утеплення зовнішніх стін будинків. Використання пінополістиролу для утеплення дозволяє мінімізувати тепловтрати, зберігаючи житловий простір.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, з яких етапів складається процес утеплення і які матеріали для цього потрібні, та скільки вони приблизно коштують.
Пінополістирол - це спінений пластик, що складається з дрібних гранул, наповнених повітрям. Його низький коефіцієнт теплопровідності робить його ідеальним матеріалом для утеплення. Він ефективно зберігає тепло в приміщенні, перешкоджаючи його виходу назовні. Існує два основних види пінополістиролу:
Для довготривалого результату краще обирати матеріали високої щільності, які не потребуватимуть ремонту протягом десятиліть.
Процес утеплення складається з трьох основних етапів: механічного кріплення, армування поверхні та нанесення декоративного покриття.
Механічне кріплення пінополістиролу. Після приклеювання плит необхідно закріпити їх за допомогою пластикових дюбелів, які запобігають утворенню "містків холоду". Отвори робляться по кутах і в центрі плити, після чого вставляється дюбель і забивається цвях.
Армування поверхні. Цей етап включає нанесення шару клею, фіксацію скловолоконної сітки та перфорованих кутників. Після висихання наноситься другий шар клею для вирівнювання поверхні.
Нанесення декоративного тинькування. Перед цим наноситься грунтовка, яка покращує адгезію. Для декоративного покриття найчастіше використовують тинькування типу "короїд" або "баранець", що додає фасаду естетичного вигляду.
Для утеплення фасаду знадобляться такі матеріали:
Ціна утеплення залежить від обраних матеріалів і вартості робіт. Приблизна схема розрахунку:
Сумарна вартість утеплення пінополістиролом (50 мм): 1050 гривень за метр квадратний.
Загальна вартість утеплення складається з ціни матеріалів і оплати роботи спеціалістів. Оскільки ціни можуть варіюватися залежно від регіону та постачальника, остаточний розрахунок необхідно уточнювати.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти kub.in.ua, rabotniki.ua, "Епіцентр".