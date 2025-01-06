Вартість утеплення будинку 2025. Скільки коштує пінополістирол, інші матеріали і робота

Що таке пінополістирол

Пінополістирол - це спінений пластик, що складається з дрібних гранул, наповнених повітрям. Його низький коефіцієнт теплопровідності робить його ідеальним матеріалом для утеплення. Він ефективно зберігає тепло в приміщенні, перешкоджаючи його виходу назовні. Існує два основних види пінополістиролу:

Екструдований пінополістирол - відрізняється більшою щільністю, високою стійкістю до навантажень і довговічністю.

- відрізняється більшою щільністю, високою стійкістю до навантажень і довговічністю. Бісерний пінополістирол (його також звуть просто "пінопласт") - менш міцний, має коротший термін служби.

Для довготривалого результату краще обирати матеріали високої щільності, які не потребуватимуть ремонту протягом десятиліть.

Етапи утеплення фасадів

Процес утеплення складається з трьох основних етапів: механічного кріплення, армування поверхні та нанесення декоративного покриття.

Механічне кріплення пінополістиролу. Після приклеювання плит необхідно закріпити їх за допомогою пластикових дюбелів, які запобігають утворенню "містків холоду". Отвори робляться по кутах і в центрі плити, після чого вставляється дюбель і забивається цвях.

Армування поверхні. Цей етап включає нанесення шару клею, фіксацію скловолоконної сітки та перфорованих кутників. Після висихання наноситься другий шар клею для вирівнювання поверхні.

Нанесення декоративного тинькування. Перед цим наноситься грунтовка, яка покращує адгезію. Для декоративного покриття найчастіше використовують тинькування типу "короїд" або "баранець", що додає фасаду естетичного вигляду.

Пінопласт також використовують для внутрішнього утеплення, разом з мінеральною ватою (фото: Вікіпедія)

Матеріали для утеплення та їхні особливості

Для утеплення фасаду знадобляться такі матеріали:

Пінополістирол. Товщина плит вибирається залежно від кліматичних умов і типу будинку.

Товщина плит вибирається залежно від кліматичних умов і типу будинку. Клей для пінополістиролу. Використовується як для приклеювання плит, так і для армування, але щільність має бути приблизно 14-16 кг/метр кубічний.

Використовується як для приклеювання плит, так і для армування, але щільність має бути приблизно 14-16 кг/метр кубічний. Скловолоконна сітка. Зміцнює шар утеплення, запобігаючи тріщинам.

Зміцнює шар утеплення, запобігаючи тріщинам. Декоративне тинькування. Створює фінішний шар із захисними властивостями.

Створює фінішний шар із захисними властивостями. Фарба. Використовується для додаткового захисту та надання бажаного кольору фасаду.

Скільки коштує утеплення одного квадратного метра?

Ціна утеплення залежить від обраних матеріалів і вартості робіт. Приблизна схема розрахунку:

Утеплення пінополістиролом (50 мм, графіт, 14 кг/м³):

Вартість матеріалу (пінополістирол): від 140 до 200 грн/м².

Обклеювання стін пінополістиролом, монтаж дюбелів-грибків: 400 грн/м².

Виконання армуючого шару (склосітка, два клеєвих шари): 200 грн/м².

Декоративна штукатурка ("короїд" або "баранець"): 240 грн/м².

Грунтовка фасаду: 30 грн/м².

Сумарна вартість утеплення пінополістиролом (50 мм): 1050 гривень за метр квадратний.

Загальна вартість утеплення складається з ціни матеріалів і оплати роботи спеціалістів. Оскільки ціни можуть варіюватися залежно від регіону та постачальника, остаточний розрахунок необхідно уточнювати.