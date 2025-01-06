Стоимость утепления дома 2025. Сколько стоит пенополистирол, другие материалы и работа

Что такое пенополистирол

Пенополистирол - это вспененный пластик, состоящий из мелких гранул, наполненных воздухом. Его низкий коэффициент теплопроводности делает его идеальным материалом для утепления. Он эффективно сохраняет тепло в помещении, препятствуя его выходу наружу. Существует два основных вида пенополистирола:

Экструдированный пенополистирол - отличается большей плотностью, высокой устойчивостью к нагрузкам и долговечностью.

- отличается большей плотностью, высокой устойчивостью к нагрузкам и долговечностью. Бисерный пенополистирол (его также зовут просто "пенопласт") - менее прочный, имеет более короткий срок службы.

Для долговременного результата лучше выбирать материалы высокой плотности, которые не потребуют ремонта в течение десятилетий.

Этапы утепления фасадов

Процесс утепления состоит из трех основных этапов: механического крепления, армирования поверхности и нанесения декоративного покрытия.

Механическое крепление пенополистирола. После приклеивания плит необходимо закрепить их с помощью пластиковых дюбелей, которые предотвращают образование "мостиков холода". Отверстия делаются по углам и в центре плиты, после чего вставляется дюбель и забивается гвоздь.

Армирование поверхности. Этот этап включает нанесение слоя клея, фиксацию стекловолоконной сетки и перфорированных уголков. После высыхания наносится второй слой клея для выравнивания поверхности.

Нанесение декоративной штукатурки. Перед этим наносится грунтовка, которая улучшает адгезию. Для декоративного покрытия чаще всего используют штукатурку типа "короед" или "барашек", что придает фасаду эстетический вид.

Пенопласт также используют для внутреннего утепления, вместе с минеральной ватой (фото: Википедия)

Материалы для утепления и их особенности

Для утепления фасада понадобятся такие материалы:

Пенополистирол. Толщина плит выбирается в зависимости от климатических условий и типа дома.

Толщина плит выбирается в зависимости от климатических условий и типа дома. Клей для пенополистирола. Используется как для приклеивания плит, так и для армирования, но плотность должна быть примерно 14-16 кг/метр кубический.

Используется как для приклеивания плит, так и для армирования, но плотность должна быть примерно 14-16 кг/метр кубический. Стекловолоконная сетка. Укрепляет слой утепления, предотвращая трещины.

Укрепляет слой утепления, предотвращая трещины. Декоративная штукатурка. Создает финишный слой с защитными свойствами.

Создает финишный слой с защитными свойствами. Краска. Используется для дополнительной защиты и придания желаемого цвета фасаду.

Сколько стоит утепление одного квадратного метра?

Цена утепления зависит от выбранных материалов и стоимости работ. Приблизительная схема расчета:

Утепление пенополистиролом (50 мм, графит, 14 кг/м³):

Стоимость материала (пенополистирол): от 140 до 200 грн/м².

Оклейка стен пенополистиролом, монтаж дюбелей-грибков: 400 грн/м².

Выполнение армирующего слоя (стеклосетка, два клеевых слоя): 200 грн/м².

Декоративная штукатурка ("короед" или "барашек"): 240 грн/м².

Грунтовка фасада: 30 грн/м².

Суммарная стоимость утепления пенополистиролом (50 мм): 1050 гривен за метр квадратный.

Общая стоимость утепления состоит из цены материалов и оплаты работы специалистов. Поскольку цены могут варьироваться в зависимости от региона и поставщика, окончательный расчет необходимо уточнять.