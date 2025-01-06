Стоимость утепления дома 2025. Сколько стоит пенополистирол, другие материалы и работа

Наиболее эффективным способом сокращения потерь тепла является утепление наружных стен домов. Использование пенополистирола для утепления позволяет минимизировать теплопотери, сохраняя жилое пространство.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, из каких этапов состоит процесс утепления и какие материалы для этого нужны, и сколько они примерно стоят.
Пенополистирол - это вспененный пластик, состоящий из мелких гранул, наполненных воздухом. Его низкий коэффициент теплопроводности делает его идеальным материалом для утепления. Он эффективно сохраняет тепло в помещении, препятствуя его выходу наружу. Существует два основных вида пенополистирола:
Для долговременного результата лучше выбирать материалы высокой плотности, которые не потребуют ремонта в течение десятилетий.
Процесс утепления состоит из трех основных этапов: механического крепления, армирования поверхности и нанесения декоративного покрытия.
Механическое крепление пенополистирола. После приклеивания плит необходимо закрепить их с помощью пластиковых дюбелей, которые предотвращают образование "мостиков холода". Отверстия делаются по углам и в центре плиты, после чего вставляется дюбель и забивается гвоздь.
Армирование поверхности. Этот этап включает нанесение слоя клея, фиксацию стекловолоконной сетки и перфорированных уголков. После высыхания наносится второй слой клея для выравнивания поверхности.
Нанесение декоративной штукатурки. Перед этим наносится грунтовка, которая улучшает адгезию. Для декоративного покрытия чаще всего используют штукатурку типа "короед" или "барашек", что придает фасаду эстетический вид.
Для утепления фасада понадобятся такие материалы:
Цена утепления зависит от выбранных материалов и стоимости работ. Приблизительная схема расчета:
Суммарная стоимость утепления пенополистиролом (50 мм): 1050 гривен за метр квадратный.
Общая стоимость утепления состоит из цены материалов и оплаты работы специалистов. Поскольку цены могут варьироваться в зависимости от региона и поставщика, окончательный расчет необходимо уточнять.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты kub.in.ua, rabotniki.ua, "Эпицентр".