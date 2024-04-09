У Варшаві виявили чотирьох вбитих чоловіків. Українці є і серед жертв, і серед підозрюваних

Що відомо про інцидент

Поліція Варшави затримала 7 осіб у зв'язку з жахливою знахідкою в довоєнній кам'яниці на вулиці Гржибовській, де виявили тіла 4 чоловіків. Затриманих допитують. Правоохоронці наголошують, що нема жодних ознак того, що в будинку можуть бути ще тіла.

За неофіційною інформацією, два тіла були знайдені в неділю і ще два в понеділок. Вони були сильно розкладені. Деякі з них були зариті у дворі, деякі - лежали на горищі та в одній із квартир.

Відомо також, що у покинутій кам'яниці жили безхатьки.

Кам'яниця, де знайшли тіла (фото: Michał Dobrołowicz /RMF FM)

8 квітня варшавська міліція затримала за цією справою 7 осіб - шестеро українців та поляка. Головним підозрюваним є один із чоловіків, інші люди можуть бути свідками події.

Співробітники міліції у супроводі слідчих кілька годин обшукували цю покинуту будівлю, щоб виявити докази. Зараз все вказує на те, що це була насильницька смерть. Знайдені тіла направили на судово-медичну експертизу.

Речник варшавської поліції Роберт Шумята повідомив Радіо Свобода, що і жертви, і затримані - бездомні. У поліції припускають, що вони якийсь час жили у покинутому будинку і між ними міг виникнути конфлікт.

"Коли сталося вбивство, ми ще не знаємо. Тіла були у різному ступені розкладання, а це означає, що вони там пролежали кілька місяців", - заявив Шумята.