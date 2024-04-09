В Варшаве обнаружили четырех убитых мужчин. Украинцы есть и среди жертв, и среди подозреваемых

Что известно об инциденте

Полиция Варшавы задержала 7 человек в связи с ужасной находкой в довоенном доме на улице Гржибовской, где обнаружили тела 4 мужчин. Задержанных допрашивают. Правоохранители отмечают, что нет никаких признаков того, что в доме могут быть еще тела.

По неофициальной информации, два тела были обнаружены в воскресенье и еще два в понедельник. Они были сильно разложены. Некоторые из них были зарыты во дворе, некоторые лежали на чердаке и в одной из квартир.

Известно также, что в заброшенном доме жили бездомные.

Дом, где нашли тела (фото: Michał Dobrołowicz /RMF FM)

8 апреля варшавская милиция задержала по этому делу 7 человек - шесть украинцев и поляка. Главным подозреваемым является один из мужчин, другие люди могут быть свидетелями происшествия.

Сотрудники милиции в сопровождении следователей несколько часов обыскивали это заброшенное здание, чтобы выявить доказательства. Сейчас все указывает на то, что это была насильственная смерть. Обнаруженные тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Спикер варшавской полиции Роберт Шумята сообщил Радио Свобода, что и жертвы, и задержанные - бездомные. В полиции предполагают, что они некоторое время жили в заброшенном доме и между ними мог возникнуть конфликт.

"Когда произошло убийство, мы еще не знаем. Тела были в разной степени разложения, а это значит, что они там пролежали несколько месяцев", - заявил Шумята.