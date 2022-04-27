Спецслужбы Польши задержали россиянина и белоруса за шпионаж
В польском Белостоке по обвинению в шпионаже на иностранную разведку задержали россиянина и белоруса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvp.info.
По данным Службы военной контрразведки, шпионы собирали информацию о польских и натовских воинских частях, их штатном расписании. При этом оба уже много лет проживают в Польше.
Также сообщается, что они занимались шпионажем в интересах российской разведки. На данный момент оба арестованы, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось о задержании еще одного россиянина в Польше, которого подозревают в шпионаже. По данным польской стороны, он постоянно проживал в стране и собирал информацию военного характера.
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