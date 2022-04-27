Спецслужбы Польши задержали россиянина и белоруса за шпионаж

В польском Белостоке по обвинению в шпионаже на иностранную разведку задержали россиянина и белоруса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvp.info .

По данным Службы военной контрразведки, шпионы собирали информацию о польских и натовских воинских частях, их штатном расписании. При этом оба уже много лет проживают в Польше.

Также сообщается, что они занимались шпионажем в интересах российской разведки. На данный момент оба арестованы, им грозит до 10 лет лишения свободы.