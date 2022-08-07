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Варимо найсмачнішу і м'яку кукурудзу за 10 хвилин: всі корисні секрети

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Неділя 07 серпня 2022 19:22
Варимо найсмачнішу і м'яку кукурудзу за 10 хвилин: всі корисні секрети Фото: як зварити швидку і м'яку кукурудзу (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон кукурудзи в Україні настає в серпні. З перших тижнів місяця на ринках починають продавати красиві жовті качани. Солодку цукрову кукурудзу люблять не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Як же правильно варити кукурудзу, що зробить її м'якше і чим відрізняється молода від більш зрілої - читайте в матеріалі нижче.

Яку кукурудзу вибирати?

Вибирайте качани, які загорнуті в листя - це природна упаковка кукурудзи від пошкоджень, хвороби та псування. Листя повинні бути зеленими - це ознака, що вона свіжа.

Зерна у кукурудзи повинні бути молочно-жовті за кольором, м'які на дотик. Намагайтеся брати качани однакові за розміром - щоб вони варилися рівномірно.

Як варити кукурудзу

Більшість сортів кукурудзи вариться швидко. Але це стосується молодих качанів, які з'являються на ринку на початку серпня.

Для варіння беріть чавунну каструлю з товстими стінками та важкої кришкою. На дно каструлю можна покласти листя від качанів. Перед варінням качани потрібно перебрати, прибрати листя і помити.

Молода кукурудза. Налийте в каструлю воду, занурте качани так, щоб вода їх повністю покривала і ставте на вогонь. Після того як вода закипить, зменшіть вогонь і накрийте кришкою. За бажанням - воду можна підсолити. Через 20 хвилин кукурудза буде готова.

Зріла кукурудза. Така кукурудза відрізняється насичено жовтими твердими зернами. Варити її доведеться довше - до 40 хвилин.

Стара і кормова кукурудза. Замочіть качани у воді на пару годин - це розм'якшить зерна. Варіть в несолоної воді. Як вода закипить, варити більш зрілу і тверду кукурудзу потрібно не менше двох годин. Готовність перевіряйте по зернятку.

Якщо ви збираєтеся їсти кукурудзу відразу, то воду можна зливати. Загорніть каструлю з кукурудзою в теплий рушник і дайте пів години "дійти", а потім відразу їжте.

Якщо ви хочете вжити кукурудзу протягом декількох днів, то залиште кукурудзу остигати разом з відваром. А потім зберігайте в холодильнику, але не більше 3 діб.

Швидке варіння. Візьміть молодий початок, помийте, приберіть листя, загорніть в бавовняний рушник. Потім поставте в мікрохвильову піч. Поставте на 5 хвилин і відразу дверцята не відкривайте - дайте качанів охолонути.

Скільки варити кукурудзу

  • Молочну - можна не варити, а опустити в киплячу воду на 5 хвилин
  • Молоду - від 10 до 30 хвилин
  • Зрілу - близько 40 хвилин
  • Стару - в середньому 2-3 години, але не більше 4 годин

При варінні рекомендується солити воду не раніше, ніж за 5 хвилин до готовності. Час варіння відраховуйте від початку кипіння води.

А ще можна при варінні кукурудзи додати трохи цукру замість солі - так вона буде більш солодка.

Секретний прийом - варіння на молоці

Є ще один хитрий прийом, при якому кукурудза стає солодкою і м'якою. Так кукурудзу можна варити дітям. Для цього способу зазвичай беруть зрілі або старі качани.

Закип'ятіть воду і додайте туди молоко будь-якої жирності (3 частини молока на 1 частину води) і 100 г вершкового масла.

Якщо у вас молоді качани, то вистачить 6-8 хвилин. Зрілу або кормову - до 30 хвилин.

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