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Варим настоящую соленую карамель дома: кулинар поделилась секретом

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Воскресенье 04 сентября 2022 18:00
Варим настоящую соленую карамель дома: кулинар поделилась секретом Фото: Как приготовить соленую карамель дома (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Соленая карамель легко готовится дома, но надо знать некоторые нюансы, чтобы десерт не распадался на пласты и не засахаривался.

Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвит.

Ингредиенты на 120 г карамели:

  • сахар - 60 г
  • вода - 30 г
  • уксус 9% - 1 ч. л.
  • масло - 20 г
  • сливки 33% - 70 г
  • соль или соленый арахис

Возьмите посуду с толстым дном. Насыпьте сахар, добавьте воду и уксус. Включите средний огонь. Когда сироп активно кипит, начните активно перемешивать. Уваривайте сироп, пока он не начнет карамелизироваться.

Когда сироп станет коричневатым, добавьте в него масло комнатной температуры. Перемешайте быстро.

Добавьте нагретые сливки, перемешайте. Включите плиту и доведите карамель до кипения. Добавьте соль (если не будете добавлять арахис).

Варите до желаемой густоты. Проварите 2 минуты для жидкой карамели, для густой ириски надо 5-7 минут.

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