Варимо справжню солену карамель вдома: кулінарка поділилася секретом

Солена карамель легко готується вдома, але треба знати деякі нюанси, аби десерт не розпадався на пласти і не зацукрювався.

Інгредієнти на 120 г карамелі:

цукор - 60 г

вода - 30 г

оцет 9% - 1 ч. л.

масло - 20 г

вершки 33% - 70 г

сіль або солоний арахіс

Візьміть посуд з товстим дном. Насипте цукор, додайте воду і оцет. Увімкніть середній вогонь. Коли сироп активно кипить, почніть активно перемішувати. Уварюйте сироп, доки він не почне карамелізуватися.

Коли сироп стане коричневатим, додайте в нього масло кімнатної температури. Перемішайте швидко.

Додайте нагріті вершки, перемішайте. Увімкніть плиту і доведіть карамель до кипіння. Додайте сіль (якщо не будете додавати арахіс).

Варіть до бажаної густоти. Проваріть 2 хвилини для рідкої карамелі, для густої іриски треба 5-7 хвилин.