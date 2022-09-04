Варимо справжню солену карамель вдома: кулінарка поділилася секретом
Солена карамель легко готується вдома, але треба знати деякі нюанси, аби десерт не розпадався на пласти і не зацукрювався.
Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 120 г карамелі:
- цукор - 60 г
- вода - 30 г
- оцет 9% - 1 ч. л.
- масло - 20 г
- вершки 33% - 70 г
- сіль або солоний арахіс
Візьміть посуд з товстим дном. Насипте цукор, додайте воду і оцет. Увімкніть середній вогонь. Коли сироп активно кипить, почніть активно перемішувати. Уварюйте сироп, доки він не почне карамелізуватися.
Коли сироп стане коричневатим, додайте в нього масло кімнатної температури. Перемішайте швидко.
Додайте нагріті вершки, перемішайте. Увімкніть плиту і доведіть карамель до кипіння. Додайте сіль (якщо не будете додавати арахіс).
Варіть до бажаної густоти. Проваріть 2 хвилини для рідкої карамелі, для густої іриски треба 5-7 хвилин.
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