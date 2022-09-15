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Варили самогон в райотделах: показали, как жили оккупанты в Харьковской области

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Харьковская область , Четверг 15 сентября 2022 18:22
Варили самогон в райотделах: показали, как жили оккупанты в Харьковской области Что оккупанты сделали в Харьковской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Нацполиции показали, как российские военные жили в Харьковской области, пока ВСУ их оттуда не выгнали. В частности, оккупанты оставили полный беспорядок в помещениях где находились.

Фото опубликовали на странице Национальной полиции Украины в Telegram.

После того, как ВСУ героически освободили много территорий Харьковской области, правоохранители увидели сломанную мебель, загаженные вещи, разбитые помещения, беспорядок в комнатах и даже самогонный аппарат.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, обычно оккупанты выбирали себе за штаб здания местной полиции.

"Сколько сил мы в свое время приложили, чтобы привести эти помещения в порядок. И вот полная разруха, разобранные служебные авто во дворах. А в одном из райотделов мы даже самогонный аппарат нашли. Видимо, "второй армии мира" нужно было пополнять запасы "храбрости". Пропаганда уже не справляется", - говорится в сообщении.

Варили самогон в райотделах: показали, как жили оккупанты в Харьковской областиПолицейские показали, что оккупанты оставили после себя в Харьковской области (t.me/UA_National_Police)

Также Клименко заверил, что задокументируют все военные преступления российских военных для привлечения ответственности.

Кроме того, местные жители на освобожденных территориях забыли, что такое безопасность. Все потому, что оккупанты делали ужасные вещи.

К тому же в Харьковской области будут разыскивать коллаборантов, которые помогали россиянам.

"Освобожденные территории наполнены болью и ужасом. Нам как можно быстрее нужно усилить здесь полицейское присутствие и задокументировать все военные преступления оккупантов. Конечно, коллаборанты тоже спокойно спать не будут", - подчеркнул Клименко.

Варили самогон в райотделах: показали, как жили оккупанты в Харьковской областиВарили самогон в райотделах: показали, как жили оккупанты в Харьковской областиВарили самогон в райотделах: показали, как жили оккупанты в Харьковской областиВарили самогон в райотделах: показали, как жили оккупанты в Харьковской областиВарили самогон в райотделах: показали, как жили оккупанты в Харьковской области

Полицейские показали, что оккупанты оставили после себя в Харьковской области (t.me/UA_National_Police)

Ранее мы рассказывали об ужасающих преступления оккупантов в освобожденных селах под Харьковом.

Также жители Балаклеи рассказали о позорном бегстве россиян.

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