Варили самогон в райотделах: показали, как жили оккупанты в Харьковской области

В Нацполиции показали, как российские военные жили в Харьковской области, пока ВСУ их оттуда не выгнали. В частности, оккупанты оставили полный беспорядок в помещениях где находились.

После того, как ВСУ героически освободили много территорий Харьковской области, правоохранители увидели сломанную мебель, загаженные вещи, разбитые помещения, беспорядок в комнатах и даже самогонный аппарат.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, обычно оккупанты выбирали себе за штаб здания местной полиции.

"Сколько сил мы в свое время приложили, чтобы привести эти помещения в порядок. И вот полная разруха, разобранные служебные авто во дворах. А в одном из райотделов мы даже самогонный аппарат нашли. Видимо, "второй армии мира" нужно было пополнять запасы "храбрости". Пропаганда уже не справляется", - говорится в сообщении.

Полицейские показали, что оккупанты оставили после себя в Харьковской области (t.me/UA_National_Police)

Также Клименко заверил, что задокументируют все военные преступления российских военных для привлечения ответственности.

Кроме того, местные жители на освобожденных территориях забыли, что такое безопасность. Все потому, что оккупанты делали ужасные вещи.

К тому же в Харьковской области будут разыскивать коллаборантов, которые помогали россиянам.

"Освобожденные территории наполнены болью и ужасом. Нам как можно быстрее нужно усилить здесь полицейское присутствие и задокументировать все военные преступления оккупантов. Конечно, коллаборанты тоже спокойно спать не будут", - подчеркнул Клименко.

Полицейские показали, что оккупанты оставили после себя в Харьковской области (t.me/UA_National_Police)