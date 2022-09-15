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Варили самогон в райвідділах: показали, як жили окупанти у Харківській області

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Харківська область, Четвер 15 вересня 2022 18:22
Варили самогон в райвідділах: показали, як жили окупанти у Харківській області Що окупанти зробили у Харківській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Нацполіції показали, як російські військові жили у Харківській області, допоки ЗСУ їх звідти не вигнали. Зокрема, окупанти залишили повний безлад у приміщеннях де перебували.

Фото опублікували на сторінці Національної поліції України у Telegram.

Після того, як ЗСУ героїчно звільнили багато територій Харківської області, правоохоронці побачили зламані меблі, загиджені речі, розбиті приміщення, безлад у кімнатах та навіть самогонний апарат.

За словами голови Нацполіції Ігора Клименка, зазвичай окупанти обирали собі за штаб будівлі місцевої поліції.

"Скільки сил ми свого часу доклали, щоб привести ці приміщення до ладу. І от повна розруха, розібрані службові авто у дворах. А в одному із райвідділів ми навіть самогонний апарат знайшли. Певно, "другій армії світу" потрібно було поповнювати запаси "хоробрості". Пропаганда вже не справляється", - йдеться у повідомленні.

Варили самогон в райвідділах: показали, як жили окупанти у Харківській областіПоліцейські показали, що окупанти залишили після себе у Харківській області (t.me/UA_National_Police)

Також Клименко запевнив, що задокументують всі воєнні злочини російських військових для притягнення відповідальності.

Окрім того, місцеві жителі на звільнених територіях забули, що таке безпека. Все тому, що окупанти робили жахливі речі.

До того ж у Харківській області будуть розшукувати колаборантів, які допомагали росіянам.

"Звільнені території наповнені біллю та жахом. Нам якнайшвидше потрібно посилити тут поліцейську присутність та задокументувати всі воєнні злочини окупантів. Звісно, колаборанти теж спокійно спати не можуть", - наголосив Клименко.

Варили самогон в райвідділах: показали, як жили окупанти у Харківській областіВарили самогон в райвідділах: показали, як жили окупанти у Харківській областіВарили самогон в райвідділах: показали, як жили окупанти у Харківській областіВарили самогон в райвідділах: показали, як жили окупанти у Харківській областіВарили самогон в райвідділах: показали, як жили окупанти у Харківській області

Поліцейські показали, що окупанти залишили після себе у Харківській області (t.me/UA_National_Police)

Раніше ми розповідали про жахаючі злочини окупантів у звільнених селах під Харковом.

Також жителі Балаклії розповіли про ганебну втечу росіян.

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