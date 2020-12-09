Варил самогон прямо в школе: под Черкассами родители взбунтовались против директора

Под Черкассами директор-изверг издевался над школьниками (коллаж РБК-Украина)

В селе Липянка Черкасской области родители школьников устроили настоящий бунт против директора, которого недавно восстановили на должности. Дело в том, что руководитель около 10 лет держал в страхе все учебное заведение: издевался над школьниками, варил самогон, выпасал скот на территории, устроил склад в здании.

Как сообщает "Сегодня", год назад директора уволили, но он восстановился через суд. Родители детей не хотят допустить возвращения мужчины в учебное заведение. Они боятся за своих чад.

Местные жители рассказывают о "зверствах", которые допускал в школе директор.

"Мальчиков, когда нарушат правила, – он берет ключи и бьет по ширинке. Чтобы ты правильно себя вел. И это много ребят", – рассказала жительница Липянки Галина Вакуленко.

Год назад одна из учениц сняла в школе самогонный аппарат и огромные пачки соломы. В своей объяснительной записке голове общины директор рассказал, что самогоноварение – производственная необходимость, а его солома просто временно хранилась в школе.

"Он там и водку варил, и кашу, солому. Скот пас во дворе. Школа – это была казарма", – рассказал другой местный житель Иван Павленко.

Год назад глава громады уволил директора, но тот добился своего восстановления через суд. Сам он уверяет, что все рассказанное - это вранье, а материалы дела - сфабрикованы.

"Были сфабрикованы определенные материалы. Решение о моем увольнении даже было принято незаконно – в период моей временной нетрудоспособности", – комментирует директор Липянской общеобразовательной школы Николай Гнатик.

Родители школьников из села просто вне себя от ярости и угрожают забрать детей из этого учебного заведения, если скандальный директор останется руководить школой.

Как мы рассказывали ранее, в лицее под Ровно педагог жестко наказывал школьников, но они за него вступились.