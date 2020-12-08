В лицее под Ровно педагог жестко наказывал школьников, но они за него вступились

В школе под Ровно разгорелся скандал с учителем (коллаж РБК-Украина)

В Ровенской области в лицее Квасилова разгорелся скандал. Родителям стало известно, что учитель предмета "защита Украины" заставляет учеников делать физические упражнения за пропуски уроков или двойки. Кто-то из детей снял это на камеру мобильного телефона.

Как сообщает издание "Сегодня", бывший афганец, а сейчас учитель Александр Нагорняк считает, что таким образом воспитывает школьников.

Дети рассказали, что педагог заставлял приседать их у доски с муляжом снаряда, но сами подопечные защищают преподавателя. После разразившегося скандала, Александр уволился и сейчас его кабинет пустует. По словам его коллег, у учителя была прекрасная репутация и никогда не было проблем.

"Дисциплина у него была на занятиях – однозначно. Вообще жалоб не поступало, ни ко мне, ни к директору. Об этом узнали из соцсетей", – уверяет заместитель директора лицея Людмила Кравцив.

Комиссия опросила 10 учеников, и они подтвердили, что учитель заставляет приседать. Однако все ученики оправдывают педагога – мол, требовательным был только к "прогульщикам" и "двоечникам".

"Говорит: не хочешь двойку – приседай. Для учеников это легче", – рассказал один из школьников.

В телефонном разговоре с журналистами сам Александр сообщил, что никого унизить не хотел, просто воспитывал детей с дисциплиной, ведь он служил и воевал. Чиновники так не считают и осуждают действия учителя.

"Хотел, чтобы все было идеально, как в вооруженных силах. Учреждение образования – это не воинская часть. Здесь несколько иные методы в работе педагога", – говорит заместитель начальника управления образования Ровенской облгосадминистрации Петр Коржевский.

Как мы писали ранее, в лицее под Ровно учитель жестко наказывает детей за опоздание.