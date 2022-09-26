Варення з винограду на зиму за 30 хвилин: Клопотенко дав рецепт ласощів

Шкірку знімати з винограду не потрібно. У ньому багато корисних речовин та пектин, який допомагає варенню добре загуснути.

Для приготування виноградного варення використовуйте порошок ванілі або стручок. Також можна взяти ванільний цукор, у рецепті його знадобиться 10 г.

Дуже добре таке варення поєднується з тостами, оладками, а також смакує, як топінг.

Вам знадобиться

400 г винограду

3 г ванілі (або половина стручка ванілі)

200 г цукру

1 л води (для швидкого приготування достатньо 0,5 л

Покроковий рецепт приготування

Візьміть 400 г винограду, добре промийте та відокремте ягоди від стебла. Викладіть їх просушити на кухонному або паперовому рушнику. При необхідності очистіть виноград від кісточок.

Складіть ягоди винограду у каструлю. Якщо готуватимете варення за класичним рецептом, тоді додайте у виноград 1 літр води. У разі, коли вибрали швидкий варіант, вам знадобиться півлітра. Далі в ємність насипте 200 г цукру та 3 г ванілі.

Доведіть суміш до кипіння та варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин. У прискореному варіанті цього буде достатньо. Якщо ви готуєте за класичним рецептом, то дайте можливість варенню постояти 12 годин та повторіть процедуру ще двічі щоразу з перервою о 12 годині.

Помийте банки й підготуйте кришки, простерилізуйте їх зручним для вас способом. Гаряче варення розлийте по стерилізованих банках, герметично закрийте кришками і поставте в холодне темне місце для зберігання.

Смачного!

Варення із винограду від Клопотенка (фото: klopotenko.com)