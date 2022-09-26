Варенье из винограда на зиму за 30 минут: Клопотенко дал рецепт лакомства

Шкурку снимать с винограда не нужно. В нем много полезных веществ и пектин, который помогает варенью хорошо загустеть.

Для приготовления виноградного варенья используйте порошок ванили или стручок. Также можно взять ванильный сахар, которого на заявленный в рецепте объем понадобится 10 г.

Очень хорошо такое варенье сочетается с тостами, оладьями, а также хорошо, как топинг.

Вам понадобится

400 г винограда

3 г ванили (или половина стручка ванили)

200 г сахара

1 л воды (для быстрого приготовления достаточно 0,5 л

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите 400 г винограда, хорошо промойте и отделите ягоды от стебля. Выложите их просушить на кухонном или бумажном полотенце. При необходимости очистите виноград от косточек.

Сложите ягоды винограда в кастрюлю. Если будете готовить варенье по классическому рецепту, тогда добавьте в виноград 1 литр воды. В случае, когда выбрали быстрый вариант, вам понадобится поллитра. Далее в емкость насыпьте 200 г сахара и 3 г ванили.

Доведите смесь до кипения и варите на среднем огне в течение 15 минут. В ускоренном варианте этого будет достаточно. Если вы готовите по классическому рецепту, то дайте возможность варенью постоять 12 часов и повторите процедуру еще дважды каждый раз с перерывом в 12 часов.

Помойте банки и подготовьте крышки, простерилизуйте их удобным для вас способом. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте герметично крышками и поставьте в холодное темное место для хранения.

Приятного аппетита!

Варенье из винограда от Клопотенко (фото: klopotenko.com)