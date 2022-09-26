Варенье из винограда на зиму за 30 минут: Клопотенко дал рецепт лакомства

Сейчас в Украине сезон винограда. Из этого фрукта можно приготовить вкуснейшее варенье. Для этого вам нужно взять сорт без косточек, например кишмиш. Также можно удалить из винограда косточки.
Рецепт представил известный кулинар Евгений Клопотенко.
Шкурку снимать с винограда не нужно. В нем много полезных веществ и пектин, который помогает варенью хорошо загустеть.
Для приготовления виноградного варенья используйте порошок ванили или стручок. Также можно взять ванильный сахар, которого на заявленный в рецепте объем понадобится 10 г.
Очень хорошо такое варенье сочетается с тостами, оладьями, а также хорошо, как топинг.
Возьмите 400 г винограда, хорошо промойте и отделите ягоды от стебля. Выложите их просушить на кухонном или бумажном полотенце. При необходимости очистите виноград от косточек.
Сложите ягоды винограда в кастрюлю. Если будете готовить варенье по классическому рецепту, тогда добавьте в виноград 1 литр воды. В случае, когда выбрали быстрый вариант, вам понадобится поллитра. Далее в емкость насыпьте 200 г сахара и 3 г ванили.
Доведите смесь до кипения и варите на среднем огне в течение 15 минут. В ускоренном варианте этого будет достаточно. Если вы готовите по классическому рецепту, то дайте возможность варенью постоять 12 часов и повторите процедуру еще дважды каждый раз с перерывом в 12 часов.
Помойте банки и подготовьте крышки, простерилизуйте их удобным для вас способом. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте герметично крышками и поставьте в холодное темное место для хранения.
Приятного аппетита!
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