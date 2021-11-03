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Вареники с творогом по настоящему украинскому рецепту: секрет идеального блюда

Автор: Светлана Мащенко

Вареники с соленым творогом - старинное украинское блюдо, когда творог хранили в кадках, просаливая каждый раз новую порцию. Если их посыпать укропом, заправить сметаной или мелкими шкварками - вы получите вкус настоящей украинской кухни.

Об этом рассказал шеф-повар Ярослав Артюх, пишет Їzhakultura.

Эксперт предлагает приготовить их на основе заварного теста - тогда наши вареники будут всегда идеальными и станут изюминкой на праздничном столе.

Фото: вариант подачи наших вареников (yizhakultura.com)

Ингредиенты:

Для теста:

  • Молоко - 60 г,
  • Масло сливочное 82,3% - 30 г,
  • Яйца куриные - 1-2 шт.,
  • Мука пшеничная - 130 г,
  • Сахар - 3 г,
  • Соль - 3 г.

Для начинки:

  • Творог жирный - 200 г,
  • Укроп - 10 г,
  • Соль по вкусу.

Для "вудженой" сметаны:

  • "Вудженые" бекон или ветчина - 20 г,
  • Сметана - 60 г

Для заправки:

  • Сыр твердый - 20 г,
  • Сливки 30% - 100 г.

Приготовление наших идеальных вареников

Готовим "вудженую" сметану. "Вудженую" ветчину или бекон (способ копчения с предварительной мариновкой) нужно порезать и положить в миску со сметаной, закрыть пленкой и оставить на 2 часа.

Для начинки творог смешать с рубленым укропом, посолить и перебить блендером.

Для сырного соуса сливки довести до кипения, снять с огня и всыпать тертый сыр. Мешать веничком до полного растворения и загущения, посолить.

Чтобы приготовить тесто, в кастрюлю надо влить молоко, добавить масло, соль и сахар. Довести до кипения. Убавить огонь и понемногу всыпать половину муки.

Активно перемешивать деревянной лопаткой, пока тесто не заварится. Должен получиться однородный шар без комков, а дно кастрюли лишь слегка прихватиться золотистой кожурой. Снять с огня и помешивать.

Как только тесто остынет примерно до 65-70 градусов, постепенно по одному добавить яйца. Продолжать вымешивать около 2 минут, досыпать оставшуюся муку и вымешивать еще 5 минут. Готовое тесто накрыть и оставить в холодильнике на 1 час.

Затем достать его из холодильника и раскатать толщиной 3-5 мм. Вырезать формы или выжать их стаканом. Разложить начинку и залепить каждый вареник. Вареники выложить на кухонную доску, предварительно притрусив ее мукой.

Варить 3-5 минут в подсоленном кипятке, пока вареники не поднимутся на поверхность.

Выложить на тарелку вареники и сметану. Полить сырной заправкой.

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