Вареники с творогом по настоящему украинскому рецепту: секрет идеального блюда

Вареники с соленым творогом - старинное украинское блюдо, когда творог хранили в кадках, просаливая каждый раз новую порцию. Если их посыпать укропом, заправить сметаной или мелкими шкварками - вы получите вкус настоящей украинской кухни.
Об этом рассказал шеф-повар Ярослав Артюх, пишет Їzhakultura.
Эксперт предлагает приготовить их на основе заварного теста - тогда наши вареники будут всегда идеальными и станут изюминкой на праздничном столе.
Фото: вариант подачи наших вареников (yizhakultura.com)
Для теста:
Для начинки:
Для "вудженой" сметаны:
Для заправки:
Готовим "вудженую" сметану. "Вудженую" ветчину или бекон (способ копчения с предварительной мариновкой) нужно порезать и положить в миску со сметаной, закрыть пленкой и оставить на 2 часа.
Для начинки творог смешать с рубленым укропом, посолить и перебить блендером.
Для сырного соуса сливки довести до кипения, снять с огня и всыпать тертый сыр. Мешать веничком до полного растворения и загущения, посолить.
Чтобы приготовить тесто, в кастрюлю надо влить молоко, добавить масло, соль и сахар. Довести до кипения. Убавить огонь и понемногу всыпать половину муки.
Активно перемешивать деревянной лопаткой, пока тесто не заварится. Должен получиться однородный шар без комков, а дно кастрюли лишь слегка прихватиться золотистой кожурой. Снять с огня и помешивать.
Как только тесто остынет примерно до 65-70 градусов, постепенно по одному добавить яйца. Продолжать вымешивать около 2 минут, досыпать оставшуюся муку и вымешивать еще 5 минут. Готовое тесто накрыть и оставить в холодильнике на 1 час.
Затем достать его из холодильника и раскатать толщиной 3-5 мм. Вырезать формы или выжать их стаканом. Разложить начинку и залепить каждый вареник. Вареники выложить на кухонную доску, предварительно притрусив ее мукой.
Варить 3-5 минут в подсоленном кипятке, пока вареники не поднимутся на поверхность.
Выложить на тарелку вареники и сметану. Полить сырной заправкой.
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