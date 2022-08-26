Варенье из орехов, пляцок и хлеб на сковороде: готовим вкусности к Ореховому Спасу

Ореховый (Хлебный) Спас мы отпразднуем уже 29 августа. Главными символами праздника, конечно же являются орехи и хлеб из зерна нового урожая. Поэтому предлагаем вам приготовить вкусности из этих продуктов, тем более, что пост до праздника заканчивается и можно не ограничиваться в ингредиентах к блюдам.

Смотрите ниже в материале Styler рецепт пляцка с вареньем и орехами, простого хлеба на сковороде и даже варенье из грецких орехов.

Ореховое варенье

Варенье из грецких орехов - одно из самых вкусных и оригинальных в мире.

Как пишет сайт Shuba орехи для этого рецепта нужно брать еще совсем молодые, на стадии молочного созревания. Тогда варенье будет нежным, сладким и вкусным.

Оригинальность этого рецепта заключается еще в том, что его готовят не совсем традиционным способом, а именно - используют гашеную известь! Орехи надо перед приготовлением замочить в известковом растворе, чтобы убрать горечь.

Ингредиенты:

Грецкие орехи - 100 шт.

Сахар - 3 кг

Гвоздика - 10 шт.

Кардамон - 5 шт.

Корица молотая - 10 г

Вода - 1,5 л

Дополнительные ингредиенты:

Известь - 0,5 кг + вода 5 литров.

Кварц - 2 ст. ложки - 5 литров.

Известь и кварц необходимы для того, чтобы устранить горький вкус орехов, который может перейти в варенье.

Наше готовое варенье (фото: shuba.life)

Пошаговое приготовление

Незрелые грецкие орехи очистите от оболочки. Залейте орехи холодной водой и оставьте на 6 суток, сливая старую воду и заливая новую 3-4 раза в день, пока орехи не потемнеют. После этого воду слейте последний раз.

Подготовьте известковую воду. Для этого возьмите 0,5 кг гашеной извести и залейте его 5 л холодной воды, все размешайте и процедите через марлю.

Орехи положите в известковую воду и выдержите в ней 4-5 часов, а лучше в течение суток, периодически перемешивая.

Выньте орехи из известкового раствора и тщательно промойте в холодной воде.

Проколите каждый орех вилкой (12-15 проколов) и снова промойте в холодной воде.

Разведите кварц в 5 л воды. Доведите до кипения. Далее в кипящую воду опустите орехи и проварите 10-30 минут.

Откиньте их на сито, переложите в посуду с холодной водой (лучше таз) и выдержите в ней в течение 1 часа.

Все пряности сложите в марлевый мешочек. А пока приготовьте сахарный сироп.

В воду высыпьте сахар и положите марлевый мешочек с пряностями, доведите до кипения. В горячий сироп положите орехи, прокипятите несколько минут, снимите с огня и оставьте так на сутки. Эту операцию повторите еще трижды, после чего поставьте вариться на медленном огне 2-3 часа до готовности.

Варенье из грецких орехов разложите по стерилизованным банкам и закройте.

Пляцок с вареньем или орехами

Это старый добрый рецепт из детства. Составляющие такого пляцка максимально просты и недороги.

Ингредиенты на форму 23×33:

Мука пшеничная - 600 г

Маргарин (масло) - 300 г

Сахар - 200 г

Яйца - 4 шт.

Ванильный сахар - 1 пакетик

Разрыхлитель - 10 г

Сметана - 230 г

Какао-порошок - 2 ст. л

Сахарная пудра или сахар - 120 г

Густое варенье или повидло

Грецкие орехи (рубленые)

Пошаговое приготовление

К просеянной муке потрите маргарин или масло, сделайте крошку. Добавьте желтки, сметану, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Быстро замесите тесто.

Готовое тесто разделите на три части - одну большую, две меньшие. К одной меньшей части добавьте какао-порошок. Оберните тесто в пакетики и уберите в морозильную камеру на 1-1,5 часа.

Застелите форму пергаментом. Натрите большую часть теста, равномерно распределяя, слегка прижимая.

Смажьте густым вареньем или джемом.

Поверх натрите шоколадное тесто. Посыпьте измельченными грецкими орехами. Взбейте белки миксером, постепенно добавляя сахар. Взбивайте до образования устойчивых пиков. Выложите на орехи.

Потрите сверху светлое тесто. Выпекайте при температуре 180 градусов.

Хлеб на сковороде

Вода горячая - 300 мл

Мука - 400 г

Дрожжи живые - 17 г (6 г сухих дрожжей)

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 0,5 ч. л.

Растительное масло для работы с тестом

Пошаговое приготовление

В горячую воду добавьте 4 ст. л. муки из общего количества и сахар. Размешайте до однородности.

Дайте массе остыть до теплого состояния, так как дрожжи не любят горячее. Добавьте дрожжи, перемешайте и оставьте на 5 минут.

Добавьте оставшуюся муку и перемешайте тесто до однородности.

Накройте миску с тестом пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1 час.

Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложите тесто, округлите его.

Сковороду смажьте растительным маслом, переложите тесто, смажьте его сверху маслом и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 30 минут.

Включите минимальный огонь, накройте сковороду фольгой, предварительно смазав ее растительным маслом, чтобы фольга не прилипла к тесту.

Выпекайте 25 минут с одной стороны до румяности, переверните на другую сторону и выпекайте еще 20-25 минут до румяности. Время выпекания регулируйте в зависимости от своей плиты.