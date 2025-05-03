Варді оригінально зупинив матч, бо суддя "отримав" по голові: епічний момент на відео
Матч "Лестера" проти "Саутгемптона" в Прем'єр-лізі Англії, який відбувся 3 травня, не обійшовся без курйозів. Спочатку було травмовано суддю, а потім його свистком скористався Джеймі Варді.
Як футболіст епічно закінчив матч і що було після цього, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Так, рефері Девід Вебб дебютував в Прем'єр-лізі на стадіоні "Кінг Пауер". Але він судив лише 22 хвилини матчу "Лестер Сіті" та "Саутгемптона", адже раптово отримав травму голови.
Все сталося буквально за секунду. Форвард "Лестера" Джордан Айю біг повз Вебба і випадково його вдарив. Після цього рефері впав на газон і тримався руками за голову.
Гравці миттєво забули про матч та побігли до судді. Але особливо відзначився Варді. Він підбіг до рефері та взяв його за руку, в якій той тримав свисток.
Далі футболіст свиснув, аби зупинити матч. При цьому Вебб не відпускав свисток, тому Варді буквально тягнув його руку на себе.
Кумедний момент потрапив в трансляцію, тому згодом почав "віруситися" мережею. Фани активно репостять відео й жартують з епічного вчинку Варді.
Також вже відомо, що сталося далі. Рефері хотіли виносити з поля, але він зумів встати та самостійно залишити матч. Вимушена перерва тривала майже 12 хвилин, після чого замість травмованого судді на поле вийшов арбітр Сем Баррот.
Самого ж Вебба оглянули медики. Вони визнали, що його життю нічого не загрожує. Втім, через травму він був дезорієнтованим.
there’s no fucking way #vardy pic.twitter.com/n8dkrICVBN— Padraig (@calafiorivertz) May 3, 2025
Хто такий Джеймі Варді
Футболіста вважають одним з найрезультативнішим форвардів АПЛ. Він перейшов до "Лестера" у травні 2012 року з "Флітвуд Таун". Тоді за нього заплатили мільйон фунтів, що було рекордною сумою того часу, яку могли дати за гравця з нижчого дивізіону.
Варді залишається забити 19 голів, аби потрапити до "десятки" найкращих бомбардирів в історії АПЛ. В команді "Лестера" він здобув перемогу на чемпіонаті Англії у 2016 році, а у 2021 - виграв Кубок та Суперкубок країни.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Independent, відео з X юзера з ніком "Padraig".