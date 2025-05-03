Варді оригінально зупинив матч, бо суддя "отримав" по голові: епічний момент на відео

Матч "Лестера" проти "Саутгемптона" в Прем'єр-лізі Англії, який відбувся 3 травня, не обійшовся без курйозів. Спочатку було травмовано суддю, а потім його свистком скористався Джеймі Варді.

Як футболіст епічно закінчив матч і що було після цього, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Так, рефері Девід Вебб дебютував в Прем'єр-лізі на стадіоні "Кінг Пауер". Але він судив лише 22 хвилини матчу "Лестер Сіті" та "Саутгемптона", адже раптово отримав травму голови.

Все сталося буквально за секунду. Ф орвард "Лестера" Джордан Айю біг повз Вебба і випадково його вдарив. Після цього рефері впав на газон і тримався руками за голову.

Гравці миттєво забули про матч та побігли до судді. Але особливо відзначився Варді. Він підбіг до рефері та взяв його за руку, в якій той тримав свисток.

Далі футболіст свиснув, аби зупинити матч. При цьому Вебб не відпускав свисток, тому Варді буквально тягнув його руку на себе.

Кумедний момент потрапив в трансляцію, тому згодом почав "віруситися" мережею. Фани активно репостять відео й жартують з епічного вчинку Варді.

Також вже відомо, що сталося далі. Рефері хотіли виносити з поля, але він зумів встати та самостійно залишити матч. Вимушена перерва тривала майже 12 хвилин, після чого замість травмованого судді на поле вийшов арбітр Сем Баррот.