Варди оригинально остановил матч, потому что судья "получил" по голове: эпичный момент на видео

Матч "Лестера" против "Саутгемптона" в Премьер-лиге Англии, который состоялся 3 мая, не обошелся без курьезов. Сначала был травмирован судья, а затем его свистком воспользовался Джейми Варди.

Как футболист эпично закончил матч и что было после этого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Так, рефери Дэвид Уэбб дебютировал в Премьер-лиге на стадионе "Кинг Пауэр". Но он судил лишь 22 минуты матча "Лестер Сити" и "Саутгемптона", ведь внезапно получил травму головы.

Все произошло буквально за секунду. Форвард "Лестера" Джордан Айю бежал мимо Уэбба и случайно его ударил. После этого рефери упал на газон и держался руками за голову.

Игроки мгновенно забыли о матче и побежали к судье. Но особенно отличился Варди. Он подбежал к рефери и взял его за руку, в которой тот держал свисток.

Далее футболист свистнул, чтобы остановить матч. При этом Уэбб не отпускал свисток, поэтому Варди буквально тянул его руку на себя.

Забавный момент попал в трансляцию, поэтому впоследствии начал "вируситься" в сети. Фаны активно репостят видео и шутят над эпичным поступком Варди.

Также уже известно, что произошло дальше. Рефери хотели выносить с поля, но он сумел встать и самостоятельно покинуть матч. Вынужденный перерыв длился почти 12 минут, после чего вместо травмированного судьи на поле вышел арбитр Сэм Баррот.