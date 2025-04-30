"Барселона" та "Інтер" влаштували фестиваль голів-красенів у півфіналі Ліги чемпіонів

На відміну від першого півфіналу Ліги чемпіонів, учасники якого не порадували вболівальників рясністю забитих м'ячів, суперники у Барселоні влаштували справжню феєрію. Голів було вдосталь. І яких голів!

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Ліга чемпіонів, півфінал, перший матч

"Барселона" – "Інтер" – 3:3

Голи: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 65 (автогол) – Тюрам, 1, Дюмфріс, 21, 64

Як пройшла гра

"Інтер", який після трьох поразок поспіль на внутрішній арені розцінювався, як явний аутсайдер протистояння, шокував "Барселону" вже на самому старті.

На першій хвилині Дюмфріс з другої спроби подав у центр штрафного, звідки Тюрам п'ятою пробив повз двох захисників у ворота Щенсни. Голкіпер не очікував такого удару і майже не зреагував.

Господарі кинулись відіграватись, але через 20 хвилин отримали у власні ворота ще один шедевр. Після навісу з кута поля Ачербі скинув м'яч ближче до воріт, а Дюмфріс склався і забив гол-красень у падінні боковими ножицями.

Дюмфріс подвоює перевагу "Інтера" (фото: uefa.com)

0:2 – розклеїтися міг хто завгодно, але не "Барселона". Хто знає, як би пішла гра, якби каталонці швидко не забили у відповідь. А так всього через три хвилини результативне соло видав Ямаль. Юна зірка іспанців накрутив підхопив м'яч біля правого кута штрафного, обіграв суперника, ввійшов у штрафний і без замаху запустив дугу в дальній кут: м'яч від стійки влетів у ворота.

Окрилена "Барсе" продовжувала тиснути і під завісу тайму таки встановила статус-кво. Після чергового навісу на дальню штангу Рафінья скинув головою м'яч вздовж лінії воріт, а Торрес впритул розстріляв Зоммера.

Підсумок тайму – 2:2. Хоча господарі могли забити вдвічі більше. Але блискуче діяв у воротах кіпер міланців Зоммер.

У перші 45 хвилин обидві команди понесли серйозні кадрові втрати. У каталонців перед самою перервою вимушено залишив поле Кунде. А в складі "Інтера" на другий тайм не зміг вийти Мартінес.

На початку другої половини гості вирівняли гру і знову стали створювати загрозу біля воріт Щенсни. На 64-й хвилині дубль оформив Дюмфріс. Пробивши головою в ближню дев'ятку, він знову вивів "Інтер" уперед.

Але лише через хвилину, після розіграшу кутового диво-удар вдався Рафіньї. М'яч після пострілу бразильця влучив у поперечину, але потім від спини Зоммера опинився в сітці. Прикро, що замість 14-го голу Рафіньї у ЛЧ, м'яч записали, як автогол воротаря міланців.

14-й гол Рафіньї в ЛЧ записали на Зоммера (фото: uefa.com)

Гості згодом забили вчетверте, але перевірка епізоду на ВАР зафіксувала офсайт у Мхітаряна. У відповідь Ямаль вдруге в матчі влучив у поперечину.

У заключні хвилини "Інтер" вже відверто поставив біля власних воріт "автобус". І це дало результат. Міланці вистояли і перенесли вирішення питання про фіналіста ЛЧ на домашню гру.

Коли гра-відповідь

Повторний поєдинок "Інтера" та "Барселони" відбудеться 6 травня у Мілані на арені "Сан-Сіро". Початок – о 22:00 за Києвом.

Переможець зіграє у вирішальному поєдинку турніру проти кращої команди в парі ПСЖ – "Арсенал". Трофей розіграють 31 травня на "Альянц Арені" в німецькому Мюнхені.