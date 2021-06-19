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Вандалы растрощили оборудование поезда Укрзализныци, недавно модернизированного за 60 млн

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Суббота 19 июня 2021 16:12
Вандалы растрощили оборудование поезда Укрзализныци, недавно модернизированного за 60 млн Фото: электричка на вокзале в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владимир Костырин

Злоумышленники повредили и похитили оборудование в электропоезде Укрзализныци, который совсем недавно был модернизирован на десятки миллионов гривен. Речь идет об электричке сообщением Киев - Фастов.

Об этом 19 июня передали в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что сам инцидент произошел в начале недели, и вся информация, а также видео с камер наблюдения, уже были переданы полиции.

Вандалы разбили и стащили в поезде внутреннее оборудование - системы безопасности и информирования пассажиров.

"Преступление произошло в поезде Киев - Фастов, на модернизацию которого компания недавно направила 60 млн грн. Этот поезд курсирует в рамках реализации проекту City Express", - рассказали в УЗ.

Также отмечается, что в результате происшествия, к счастью, аварии удалось избежать.

"Благодаря профессионализму железнодорожников указанный подвижной состав был оперативно восстановлен и уже на следующий день выпущен на маршрут. В противном случае 6000 пассажиров, которые ежедневно пользуются указанным поездом, остались бы без своих рейсов", - передали в компании.

В Укрзализныце добавили, что "обеспокоены таким отношением пассажиров к имуществу железной дороги", а также призвали всех беречь подвижной состав и уважать труд железнодорожников.

Ранее сообщалось, что в поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром, после чего вагон отправили на реставрацию.

Также мы писали о том, что недавно в Запорожье мужчина разобрал вагон Укрзализныци, и теперь вору грозит до 5 лет тюрьмы.

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