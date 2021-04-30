Вальпургиева ночь: значение праздника и чего нужно избегать

Вальпургиева ночь (Ведьмин костер, ночь ведьм) – отмечается ежегодно в ночь с 30 апреля на 1 мая. У кельтских народов он называется Белтейн, некоторые народности водят хороводы, хотя название праздника идет от христианской святой Вальпурги, чей день отмечается 1 мая.

Поверья о разгуле нечистой силы в эту ночь были распространены в некоторых частях Германии, Австрии, Скандинавии и Шотландии. В эту ночь разжигали огромные костры на вершинах холмов и читали молитвы к солнцу. В деревнях проводили церемонии изгнания ведьм – сжигали чучело на костре и проводили обходы дворов с факелами, звонили в колокола. В литературе неоднократно упоминалось сборище нечистой силы на лысой горе – именно в Вальпургиеву ночь.

Кто такая Вальпурга

Это католическая монахиня, одна из самых первых монахинь, которая была известна благодаря своему целительству. В народе ее считали покровительницей моряков, беременных женщин и защитницей от голода, болезней и неурожая.

Традиции у разных народов

В Италии в этот день компании юношей ходят от дома к дому и носят зеленую ветвь, украшенную цветными лентами и свежими цветами. Они поют песни о приходе весны и просят подношения. Ветвь молодые люди могут оставить у порога возлюбленной, и, если она забирает подарок – значит согласна выйти замуж.

На Сицилии этот праздник отмечают прогулками на луга. Там собирают гирлянды из цветов и несут их к часовням, где загадывают желания.

В Словакии юноши ставят на ночь деревца, которые украшают лентами и калачиками. Внизу подвешивают венок из свежих цветов. По вечерам парни ходят группами к домам девушек и зазывают их на танцы на главной площади, где стоит самое большое дерево.

В Хорватии и Словении накануне 1 мая устраивали ритуальные шествия детей и молодежи.

А в Скандинавии жгут костры, чтобы избавиться от мусора, призвать весну и отпугнуть злых духов и всякую нечисть.

Что нужно делать в такую ночь

Все дела должны быть добрыми, а мысли – чистыми.

В такую ночь могут сниться вещие сны.

У входной двери оставляют немного еды – для умерших родных.

Молятся о защите от темных сил, о спасении души

Перед сном зажигали свечи и ходили с ней из комнаты в комнату, чтобы очистить пространство.

Что делать в Вальпургиеву ночь нельзя