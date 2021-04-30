Вальпургієва ніч: значення свята і чого потрібно уникати

Вальпургієва ніч (відьмине багаття, ніч відьом) - відзначається щорічно в ніч з 30 квітня на 1 травня. У кельтських народів він називається Белтейн, деякі народності водять хороводи, хоча назва свята йде від християнської Святої Вальпурги, чий день відзначається 1 травня.

Повір'я про розгул нечистої сили в цю ніч були поширені в деяких частинах Німеччини, Австрії, Скандинавії та Шотландії. У цю ніч розпалювали величезні багаття на вершинах пагорбів і читали молитви до сонця. У селах проводили церемонії вигнання відьом - спалювали опудало на багатті та проводили обходи дворів з факелами, дзвонили в дзвони. У літературі неодноразово згадувалося збіговисько нечистої сили на Лисій горі – саме у Вальпургієву ніч.

Хто така Вальпурга

Це католицька черниця, одна з найперших черниць, яка була відома завдяки своєму цілительству. У народі її вважали покровителькою моряків, вагітних жінок і захисницею від голоду, хвороб і неврожаю.

Традиції у різних народів

В Італії в цей день компанії юнаків ходять від будинку до будинку і носять зелену гілку, прикрашену кольоровими стрічками та свіжими квітами. Вони співають пісні про прихід весни та просять підношення. Гілку молоді люди можуть залишити біля порога коханої, і, якщо вона забирає подарунок – значить згодна вийти заміж.

На Сицилії це свято відзначають прогулянками на луки. Там збирають гірлянди з квітів і несуть їх до каплиць, де загадують бажання.

У Словаччині юнаки ставлять на ніч деревця, які прикрашають стрічками та калачиками. Внизу підвішують вінок зі свіжих квітів. Вечорами хлопці ходять групами до будинків дівчат і зазивають їх на танці на головній площі, де стоїть найбільше дерево.

У Хорватії та Словенії напередодні 1 травня влаштовували Ритуальні ходи дітей та молоді.

А в Скандинавії палять багаття, щоб позбутися від сміття, закликати весну і відлякати злих духів і всяку нечисть.

Що потрібно робити в таку ніч

Всі справи повинні бути добрими, а думки – чистими.

У таку ніч можуть снитися віщі сни.

Біля вхідних дверей залишають трохи їжі - для померлих рідних.

Моляться про захист від темних сил, про порятунок душі

Перед сном запалювали свічки та ходили з нею з кімнати в кімнату, щоб очистити простір.

Що робити в Вальпургієву ніч не можна