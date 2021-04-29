Страстная пятница 30 апреля: что нужно знать про этот день

Страстная пятница в этом году выпала на 30 апреля. В этот день христиане вспоминают гибель Иисуса Христа. Из церкви люди приносят 12 свечей, которые должны дома догореть до конца. Считается, что это принесет в дом благополучие.

Также в этот день существуют разные традиции и запреты. Подробней о них читайте в материале Styler ниже.

Помните, что на Страстную пятницу соблюдается особо строгий пост. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты и пить алкоголь.

Верующие люди в этот день ничего не едят до выноса плащаницы из алтаря на середину церкви. Это обычно происходит в 14:00.

Кроме того, существует ряд запретов. В Страстную пятницу нельзя заниматься уборкой, стиркой, также нельзя шить и вышивать. Все эти дела необходимо сделать в Чистый четверг.

Считается, что если на Страстную пятницу что-то посадить, то урожай будет плохим.

Также нельзя устраивать шумное веселье. Существует даже поверье по этому поводу, которое гласит, что тот, кто в этот день веселится, весь следующий год будет плакать.

Выпекать паски и красить яйца в этот день также запрещено. Этим нужно заниматься в четверг или субботу.