Вальпургієва ніч 2025: чим особлива ця подія і що радить астролог, щоб не накликати біду

Що таке Вальпургієва ніч

"І знову ми напередодні стародавнього свята, пов'язаного з язичницькою традицією шабашів "Колеса року". Цього разу на нас чекає Белтейн, він же Живін день або Вальпургієва ніч", - зазначила астролог.

Також вона пояснила значення цього слова.

"За однією з версій, "Белтейн" означає "вогонь Бела (Беленоса)", одного з кельтських богів Сонця, вогню та родючості. Інша версія перекладу вказує на слово beltu (смерть), яке в сучасній гельській мові не збереглося, але залишилася лише його форма at-bai l (вмирає)", - зазначила Соловйова.

Річ у тому, що рік у кельтів ділився на дві основні частини - темну та світлу, зиму та літо.

"Белтейн був початком світлої частини року, днем народження "великого Сонця" і водночас позначав смерть "малого Сонця" - темної частини року, що, можливо, пояснює назву", - пояснила астролог.

Коли насправді відзначають Вальпургієву ніч

Як зазначила Соловйова, не все так просто з датою святкування Белтейну. Це свято пов’язане з найдавнішою календарною астрологією, яка враховувала положення Сонця у певних градусах Зодіаку. У різних духовних традиціях світу існує лише вісім особливо важливих дат року - вони відображають боротьбу Світла й Темряви, Життя та Смерті.

Чотири з них - добре відомі точки Рівнодення і Сонцестояння. Інші чотири, менш популярні, пов’язані з піком наростання або зменшення світлової сили. Одна з таких точок - 15-й градус Тельця. Саме на цей момент припадає справжня енергетична вершина Белтейну, коли сила Світла досягає максимуму.

Нині Вальпургієву ніч святкують у ніч з 30 квітня на 1 травня, але астрологічно точна дата щороку змінюється.

У 2025 році Сонце увійде в 15-й градус Тельця 4 травня о 08:12 за київським часом. Це найкращий час для усамітнення, перебування на природі, медитацій і ворожінь.

Які обряди проводять у Вальпургієву ніч

Вальпургієва ніч - це переломна точка року. У цей день кордон між світом мертвих і світом живих витончується. Тому один з основних обрядів - вигнання нечисті.

Що роблять у Вальпургієву ніч: