Вальпургиева ночь 2025: чем особенно это событие и что советует астролог, чтобы не навлечь беду

Что такое Вальпургиева ночь

"И снова мы накануне древнего праздника, связанного с языческой традицией шабашей "Колеса года". На этот раз нас ждет Белтейн, он же Живин день или Вальпургиева ночь", - отметила астролог.

Также она объяснила значение этого слова.

"По одной из версий, "Белтейн" означает "огонь Бела (Беленоса)", одного из кельтских богов Солнца, огня и плодородия. Другая версия перевода указывает на слово beltu (смерть), которое в современном гэльском языке не сохранилось, но осталась лишь его форма at-bai l (умирает)", - отметила Соловьева.

Дело в том, что год у кельтов делился на две основные части - темную и светлую, зиму и лето.

"Белтейн был началом светлой части года, днем рождения "большого Солнца" и одновременно обозначал смерть "малого Солнца" - темной части года, что, возможно, объясняет название", - пояснила астролог.

Когда на самом деле отмечают Вальпургиеву ночь

Как отметила Соловьева, не все так просто с датой празднования Белтейна. Этот праздник связан с древнейшей календарной астрологией, которая учитывала положение Солнца в определенных градусах Зодиака. В разных духовных традициях мира существует всего восемь особо важных дат года - они отражают борьбу Света и Тьмы, Жизни и Смерти.

Четыре из них - хорошо известные точки Равноденствия и Солнцестояния. Другие четыре, менее популярные, связаны с пиком нарастания или уменьшения световой силы. Одна из таких точек - 15-й градус Тельца. Именно на этот момент приходится настоящая энергетическая вершина Белтейна, когда сила Света достигает максимума.

Сейчас Вальпургиеву ночь празднуют в ночь с 30 апреля на 1 мая, но астрологически точная дата ежегодно меняется.

В 2025 году Солнце войдет в 15-й градус Тельца 4 мая в 08:12 по киевскому времени. Это лучшее время для уединения, пребывания на природе, медитаций и гаданий.

Какие обряды проводят в Вальпургиеву ночь

Вальпургиева ночь - это переломная точка года. В этот день граница между миром мертвых и миром живых истончается. Поэтому один из основных обрядов - изгнание нечисти.

Что делают в Вальпургиеву ночь: