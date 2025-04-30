Вальпургієва ніч 2025: яким знакам Зодіаку варто бути особливо уважними
У ніч з 30 квітня на 1 травня відкривається потужне енергетичне вікно. Зірки попереджають: деяким знакам Зодіаку краще бути обережними, інші ж можуть отримати несподіваний шанс.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проєкт Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому пощастить, а кому варто бути особливо уважним.
Кому варто бути особливо уважним у Вальпургієву ніч
Найгостріше цю подію на фізичному та ментальному рівнях можуть відчувати люди, які народилися:
- з 31 січня до 4 лютого (Водолій)
- з 2 до 6 травня (Телець)
- з 4 до 8 серпня (Лев)
- з 4 до 8 листопада (Скорпіон), а також усі, у кого в гороскопі основні елементи розташовані у 15 градусі Тельця, Лева, Скорпіону та Водолія.
Кому пощастить у Вальпургієву ніч
А ось отримати якийсь зиск з цього астрологічного явища зможуть ті люди, які народилися:
- з 2 до 6 січня (Козоріг),
- з 2 до 6 березня (Риби),
- з 3 до 7 липня (Рак)
- з 4 до 8 вересня (Діва), а також ті, чиї головні об’єкти радиксу знаходяться у 15 градусі Рака, Діви, Козорогу та Риб.
Обряди у Вальпургієву ніч
Вальпургієва ніч - це переломна точка року. У цей день кордон між світом мертвих і світом живих витончується. Тому один з основних обрядів - це вигнання нечисті.
Що можна робити у Вальпургієву ніч:
- розпалювати вогнища (на яких іноді спалюють опудала)
- обходити будинки з палаючими смолоскипами або свічками
- дзвонити у церковні дзвони.
Також астролог зазначила, що краще цей день провести на самоті, корисно знаходитися на свіжому повітрі та медитувати на природі. І, звичайно, це сприятливий період для всіляких ворожінь.
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