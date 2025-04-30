Вальпургиева ночь 2025: каким знакам Зодиака следует быть особенно внимательными

В ночь с 30 апреля на 1 мая открывается мощное энергетическое окно. Звезды предупреждают: некоторым знакам Зодиака лучше быть осторожными, другие же могут получить неожиданный шанс.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева рассказала, кому повезет, а кому стоит быть особенно внимательным.

Кому стоит быть особенно внимательным в Вальпургиеву ночь

Острее всего это событие на физическом и ментальном уровнях могут чувствовать люди, которые родились:

с 31 января по 4 февраля (Водолей)

со 2 по 6 мая (Телец)

с 4 до 8 августа (Лев)

с 4 по 8 ноября (Скорпион), а также все, у кого в гороскопе основные элементы расположены в 15 градусе Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея.

Кому повезет в Вальпургиеву ночь

А вот извлечь какую-то выгоду из этого астрологического явления смогут те люди, которые родились:

со 2 по 6 января (Козерог),

со 2 до 6 марта (Рыбы),

с 3 до 7 июля (Рак)

с 4 по 8 сентября (Дева), а также те, чьи главные объекты радикса находятся в 15 градусе Рака, Девы, Козерога и Рыб.

Обряды в Вальпургиеву ночь

Вальпургиева ночь - это переломная точка года. В этот день граница между миром мертвых и миром живых истончается. Поэтому один из основных обрядов - это изгнание нечисти.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь:

разжигать костры (на которых иногда сжигают чучела)

обходить дома с горящими факелами или свечами

звонить в церковные колокола.

Также астролог отметила, что лучше этот день провести в одиночестве, полезно находиться на свежем воздухе и медитировать на природе. И, конечно, это благоприятный период для всевозможных гаданий.