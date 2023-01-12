"Валіть у свій оркостан": Усик звернувся до росіян і відкрито назвав країну ворогом

Що сказав Усик росіянам

35-річний український боксер зазначив, що записує відео російською мовою, щоб його краще зрозуміли у сусідській країні, яка напала на Україну.

Зазначимо, що спортсмен говорив чесно та прямо і не соромився у висловлюваннях.

"Добрий день. Хочу сказати деякі важливі речі. Буду говорити іншою мовою, щоб мене більше людей розуміло, і свино*обаки у тому числі чули. Так, я ображаю тих, кого не поважаю. Багато питань з приводу того, що я зрадник своєї церкви, віри та господа Бога", - сказав Олександр.

Він підтвердив, що залишається прихильником Української православної церкви Московського патріархату.

"Багато хто просить мене, щоб я сказав слово. Я залишаюся і продовжую бути вірним Українській православній церкві та митрополиту Онуфрію. І хочу, щоб Українська православна церква очистилася від негідників. І це не батюшки, а ті люди, які працюють на ворога, на Росію. "Російська Федерація - це ворог України. Так, Росія - ворог", - заявив він.

За словами Усика, росіяни вже неодноразово заявляли, що хочуть убити взагалі всіх у світі.

"Погляньте на їхні канали, вони кажуть, що хочуть ударити по Франції, Польщі, Великій Британії. Усіх залякують. Є війна, яку ви розв'язали, напавши на Україну в лютому. Захищаючи якихось росіян, яким не потрібний ваш захист. Багато років тому ви напали на Чехословаччину, Грузію... Ви третій рейх у всьому своєму прояві. Те, що не зробив Гітлер, робить ваш президент", - сказав спортсмен.

Також Олександр ще раз нагадав усім, хто має сумніви, що Україна переможе.

"Тож валіть у свій оркостан, захищати тут нікого не потрібно. Ідіть додому, захисники хе*ови. Слава Україні, Україна переможе", - заявив Усик.