"Валите в свой оркостан": Усик обратился к россиянам и открыто назвал страну врагом

Что сказал Усик россиянам

35-летний украинский боксер отметил, что записывает видео на русском языке, чтобы его лучше поняли в соседской стране, которая напала на Украину.

Отметим, что спортсмен говорил честно и прямо и не стеснялся в выражениях.

"Добрый день. Хочу сказать некоторые важные вещи. Буду говорить на другом языке, чтобы меня больше людей понимало, и свино*обаки в том числе слышали. Да, я оскорбляю тех, кого не уважаю. Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви, веры и господа Бога", - сказал Александр.

Он подтвердил, что остается привержен Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Многие просят меня, чтобы я сказал слово. Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И хочу, чтобы Украинская православная церковь очистилась от негодяев. И это не батюшки, а те люди, которые работают на врага, на Россию. Российская Федерация - это враг Украины. Да, Россия - враг", - заявил он.

По словам Усика, россияне уже не раз заявляли, что хотят убить вообще всех в мире.

"Посмотрите на их каналы, они говорят, что хотят ударить по Франции, по Польше, по Великобритании. Всех запугивают. Есть война, которую вы развязали, напав на Украину в феврале. Защищая каких-то якобы русских, которым не нужна ваша защита. Много лет назад вы напали на Чехословакию, на Грузию... Вы третий рейх во всем своем проявлении. То, что не сделал Гитлер, делает ваш президент", - сказал спортсмен.

Также Александр еще раз напомнил всем, кто сомневается, что Украина победит.

"Так что валите в свой оркостан, защищать тут никого не нужно. Идете домой, защитники хе*овы. Слава Украине, Украина победит", - заявил Усик.