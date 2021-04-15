Вакцину от коронавируса можно будет свободно купить: названы сроки

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сейчас все мировые производители вакцин загружены на год вперед государственными заказами. Поэтому говорить о коммерческих поставках препарата слишком рано.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о любой коммерческой поставке до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября - государственные заказы", - заявил нардеп.

По его словам, Арахамии, на продаже вакцин регулярно пытаются нагреться мошенники.

"Совсем недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте нам разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и будем продавать людям, которые готовы заплатить. Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят "спасибо", уезжают, возвращаются через неделю, говорят, что это была афера, нет никакой AstraZeneca", - рассказал он.

Сейчас бизнесмены ищут вакцины по всему миру, причем готовы покупать их с пятикратной наценкой у производителя, чтобы потом рознично продавать. Но никто не готов продавать препараты, так как все заводы работают на выполнение госзаказов.