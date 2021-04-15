Вакцину від коронавірусу можна буде вільно купити: названо терміни

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, зараз всі світові виробники вакцин завантажені на рік вперед державними замовленнями. Тому говорити про комерційні постачання препарату занадто рано.

"Pfizer офіційно заявив: якщо ви почуєте про будь-яку комерційну поставку до листопада цього року, то це фейк. Всі замовлення до листопада - державні замовлення", - заявив нардеп.

За його словами, Арахамії, на продажу вакцин регулярно намагаються нагрітися шахраї.

"Нещодавно приїжджали бізнесмени, просили: дайте нам дозвіл на британську AstraZeneca, яку ми завеземо і будемо продавати людям, які готові заплатити. Будь ласка, привозьте, за 48 годин отримаєте документи. Вони кажуть "спасибі", їдуть, повертаються через тиждень, кажуть, що це була афера, немає ніякої AstraZeneca", - розповів він.

Зараз бізнесмени шукають вакцини по всьому світу, причому готові купувати їх з п'ятикратною націнкою у виробника, щоб потім роздрібно продавати. Але ніхто не готовий продавати препарати, позаяк всі заводи працюють на виконання держзамовлень.