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Вакцинация в Украине: кому не нужно записываться на прививку самостоятельно

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 16:57
Вакцинация в Украине: кому не нужно записываться на прививку самостоятельно Вакцинация от коронавируса в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вакцинация в Украине продолжается и в ближайшие дни прививать украинцев начнут препаратом Sinovac. Эта вакцина уже прошла лабораторный контроль и ее начали отгружать в регионы.

В Минздраве рассказали, кому не нужно самостоятельно записываться на вакцинацию от коронавируса, так как это должны сделать работодатели.

Как объяснили в министерстве, работодатели должны зарегистрировать своих работников на вакцинацию в таких сферах:

  • Медицина
  • Образование
  • Военнослужащих
  • Специалисты социальной сферы
  • Работники или жители интернатов, домов престарелых
  • Работники структур государственной безопасности – МВД, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ГСЧС, ГПСУ.

Перед тем, как руководители учреждений сформируют списки работников на вакцинацию, к ним должны обратиться региональные координаторы по вакцинации с информацией о начале прививок для целевой группы.

Далее руководители учреждений передают сформированные списки региональному координатору, готовят помещения для вакцинации и договариваются о времени и месте визита мобильной бригады.

"Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Кроме того, на данном этапе вакцинацию делают также священнослужителям и жителям Украины, которые достигли 80 лет.

Вакцинация в Украине: кому не нужно записываться на прививку самостоятельноВакцинация в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что южноафриканский штамм COVID-19 оказался устойчив к вакцине Pfizer.

А также сообщали о том, кого будут в Украине вакцинировать препаратом Sinovac и когда начнут.

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