Вакцинация в Украине: кому не нужно записываться на прививку самостоятельно

Вакцинация в Украине продолжается и в ближайшие дни прививать украинцев начнут препаратом Sinovac . Эта вакцина уже прошла лабораторный контроль и ее начали отгружать в регионы.

В Минздраве рассказали, кому не нужно самостоятельно записываться на вакцинацию от коронавируса, так как это должны сделать работодатели.

Как объяснили в министерстве, работодатели должны зарегистрировать своих работников на вакцинацию в таких сферах:

Медицина

Образование

Военнослужащих

Специалисты социальной сферы

Работники или жители интернатов, домов престарелых

Работники структур государственной безопасности – МВД, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ГСЧС, ГПСУ.

Перед тем, как руководители учреждений сформируют списки работников на вакцинацию, к ним должны обратиться региональные координаторы по вакцинации с информацией о начале прививок для целевой группы.

Далее руководители учреждений передают сформированные списки региональному координатору, готовят помещения для вакцинации и договариваются о времени и месте визита мобильной бригады.

"Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Кроме того, на данном этапе вакцинацию делают также священнослужителям и жителям Украины, которые достигли 80 лет.

Вакцинация в Украине