Вакцинація в Україні: кому не потрібно записуватися на щеплення самостійно
Вакцинація в Україні продовжується і найближчими днями прищеплювати українців почнуть препаратом Sinovac. Ця вакцина вже пройшла лабораторний контроль і її почали відвантажувати в регіони.
У МОЗ розповіли, кому не потрібно самостійно записуватися на вакцинацію від коронавірусу, оскільки це повинні зробити роботодавці.
Як пояснили в міністерстві, роботодавці повинні зареєструвати своїх працівників на вакцинацію в таких сферах:
- Медицина
- Освіта
- Військовослужбовців
- Фахівці соціальної сфери
- Працівники, мешканці інтернатів, будинків для людей похилого віку
- Працівники структур державної безпеки, МВС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ДСНС, ДПСУ.
Перед тим, як керівники установ сформують списки працівників на вакцинацію, до них повинні звернутися регіональні координатори з вакцинації з інформацією про початок щеплень для цільової групи.
Далі керівники установ передають сформовані списки регіонального координатора, готують приміщення для вакцинації та домовляються про час і місце візиту мобільної бригади.
"Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я", - зазначили в МОЗ.
Крім того, на даному етапі вакцинацію роблять також священнослужителям і жителям України, які досягли 80 років.
Вакцинація в Україні
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що південноафриканський штам COVID-19 виявився стійкий до вакцини Pfizer.
А також повідомляли про те, кого будуть в Україні вакцинувати препаратом Sinovac і коли почнуть.