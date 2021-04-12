Вакцинація в Україні: кому не потрібно записуватися на щеплення самостійно

Вакцинація в Україні продовжується і найближчими днями прищеплювати українців почнуть препаратом Sinovac . Ця вакцина вже пройшла лабораторний контроль і її почали відвантажувати в регіони.

У МОЗ розповіли, кому не потрібно самостійно записуватися на вакцинацію від коронавірусу, оскільки це повинні зробити роботодавці.

Як пояснили в міністерстві, роботодавці повинні зареєструвати своїх працівників на вакцинацію в таких сферах:

Медицина

Освіта

Військовослужбовців

Фахівці соціальної сфери

Працівники, мешканці інтернатів, будинків для людей похилого віку

Працівники структур державної безпеки, МВС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ДСНС, ДПСУ.

Перед тим, як керівники установ сформують списки працівників на вакцинацію, до них повинні звернутися регіональні координатори з вакцинації з інформацією про початок щеплень для цільової групи.

Далі керівники установ передають сформовані списки регіонального координатора, готують приміщення для вакцинації та домовляються про час і місце візиту мобільної бригади.

"Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я", - зазначили в МОЗ.

Крім того, на даному етапі вакцинацію роблять також священнослужителям і жителям України, які досягли 80 років.

Вакцинація в Україні