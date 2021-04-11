Южноафриканский штамм COVID-19 оказался устойчив к вакцине Pfizer
Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции гораздо более устойчив к вакцине Pfizer-BioNTech. Об этом говорят данные исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений Клалит.
Результаты исследования оказались в распоряжении издания The Times of Israel.
В ходе исследования двумя экспертными группами были проведены анализы 150 вакцинированных граждан Израиля с положительным результатом на коронавирус. Так, доля вируса, пришедшего с южноафриканской стороны, оказалась в восемь раз выше, нежели его доля среди невакцинированного, но инфицированного населения.
По словам профессора Ади Стерн, главного автора исследования, специалисты ожидали только один случай южноафриканской вариации вируса. Следовательно, подобный тип вируса, в отличие от британского и исходного, способен противостоять действию вакцины.
Ади Стерн отметила, что делать конечные выводы слишком рано. Для получения максимально точной информации необходимо продолжить исследовательскую работу.
В то же время другое исследование, проведенное Pfizer/BioNTech, свидетельствует о том, что в Южной Африке вакцина эффективна на 100%.
Вакцина Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19 вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.
Отметим, вакцину Pfizer заказала Украина. Согласно контракту, Украина до конца года должна получить 10 млн доз вакцины несколькими партиями. Также партию вакцины Pfizer Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX.
Напомним, на получение одобрения FDA ожидает Израиль. Как только в США разрешат Pfizer/BioNTech расширить возрастную категорию, Израиль начнет вакцинацию детей.